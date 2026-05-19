  1. Суд инфо

ВСП уволил в отставку судью Одесского апелляционного суда Александра Журавлева

10:38, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судью Александра Журавлева уволили в связи с подачей заявления об отставке.
ВСП уволил в отставку судью Одесского апелляционного суда Александра Журавлева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 19 мая рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия принял решение уволить Журавлева Александра Геннадиевича с должности судьи Одесского апелляционного суда в связи с подачей заявления об отставке.

Добавим, что Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия в течение января – апреля приняли 36 решений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

Также в течение января-апреля 2026 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 59 судей. Большинство из них оставили должности из-за отставки или по собственному желанию.

В то же время, в течение этого времени ВСП принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 62 кандидатов на должности судей.

Больше всего кандидатов рекомендовано в апелляционные общие суды.

Президент Украины Владимир Зеленский с начала 2026 года поддержал представление ВСП о назначении 36 судей в апелляционные и местные суды.

Отметим, что одним из главных вызовов в судебной системе остается кадровый дефицит. В ВСП отмечают, что количество судей, увольняющихся с должностей, существенно превышает количество назначенных. Так, в 2025 году Президентом Украины было издано 87 указов о назначении 143 судей, в 2026 году — 28 указов о назначении 36 судей (по состоянию на 1 мая). В то же время за этот период было уволено 285 судей.

В результате количество выбывших судей существенно превышает количество новоназначенных, что формирует кадровый дефицит.

Это напрямую влияет на работу судов — возрастает нагрузка на действующих судей, что может приводить к замедлению рассмотрения дел и дополнительной нагрузке на систему правосудия в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья Одесса увольнение ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Государственные органы не ответили на запросы ВСП, из-за чего вопрос об увольнении судьи Наталии Добривской отложили

ВСП исключил из повестки дня и отложил рассмотрение вопросов об увольнении двух судей в отставку.

Удар по deep strike: основатель Fire Point Денис Штиллерман обвинил ЦБК в задержке международных контрактов

По словам Дениса Штилермана, Центр противодействия коррупции задержал запуск европейского противобаллистического щита Freyja, рассылая иностранным послам документацию украинской компании Fire Point.

Электросамокаты опередили законодательство: почему ответственность за ДТП несут пользователи, а не прокатные сервисы

Пока сервисы проката считают прибыль, украинские суды выносят приговоры водителям электросамокатов, назначая реальные условные сроки и сотни тысяч гривен штрафов за сбивание пешеходов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Нотариусы не могут принимать е-карту плательщика налогов из Дії, несмотря на её внедрение: цифровая процедура до сих пор не урегулирована

Несмотря на цифровизацию госуслуг, использование е-карты плательщика налогов при нотариальных действиях до сих пор вызывает вопросы из-за несогласованности законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]