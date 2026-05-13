ВСП за четыре месяца привлек к дисциплинарной ответственности 36 судей

18:55, 13 мая 2026
С начала года 36 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия в течение января – апреля приняли 36 решений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения дисциплинарных дел дисциплинарные взыскания применили к 36 судьям.

В частности:

  • предупреждение получили 16 судей;
  • выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца применили к 3 судьям;
  • строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу на три месяца получили 3 судьи;
  • в отношении 14 судей было принято решение о внесении представления об увольнении.

Также в течение января-апреля 2026 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 59 судей. Большинство из них оставили должности из-за отставки или по собственному желанию.

В то же время, в течение этого времени ВСП принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении 62 кандидатов на должности судей.

Больше всего кандидатов рекомендовано в апелляционные общие суды.

Президент Украины Владимир Зеленский с начала 2026 года поддержал представление ВСП о назначении 36 судей в апелляционные и местные суды.

Отметим, что одним из главных вызовов в судебной системе остается кадровый дефицит. В ВСП отмечают, что количество судей, увольняющихся с должностей, существенно превышает количество назначенных. Так, в 2025 году Президентом Украины было издано 87 указов о назначении 143 судей, в 2026 году — 28 указов о назначении 36 судей (по состоянию на 1 мая). В то же время за этот период было уволено 285 судей.

В результате количество выбывших судей существенно превышает количество новоназначенных, что формирует кадровый дефицит.

Это напрямую влияет на работу судов — возрастает нагрузка на действующих судей, что может приводить к замедлению рассмотрения дел и дополнительной нагрузке на систему правосудия в целом.

