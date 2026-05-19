  1. В Україні

НАБУ і САП проводять обшуки у Верховному Суді, фото

11:17, 19 травня 2026
НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії у Верховному Суді у межах справи про корупцію.

Як повідомили правоохоронці, слідчі дії відбуваються за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду.

Зокрема, обшуки проводяться і в колишнього голови ВС, справа щодо якого наразі розглядається у Вищому антикорупційному суді.

 

