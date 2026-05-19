В Испании арестовали сына основателя Mango по подозрению в убийстве отца-миллиардера

Испанская полиция задержала Джонатана Андика — сына основателя бренда Mango Исака Андика, смерть которого в 2024 году сначала считали несчастным случаем во время похода в горах.

В Испании правоохранители арестовали сына основателя модного ритейлера Mango по подозрению в убийстве своего отца-миллиардера, погибшего в декабре 2024 года, пишет Euronews.

Исак Андик умер во время туристического похода в горах Монсеррат в Каталонии. Согласно первоначальной версии событий, которую озвучил его сын Джонатан Андик, бизнесмен упал примерно с 150-метровой высоты после того, как случайно поскользнулся на одной из горных троп.

Сначала следствие указывало на трагический несчастный случай в горах. Однако противоречия в показаниях Джонатана Андика и другие доказательства заставили следователей продолжить расследование.

Джонатан Андик занимал должность вице-председателя совета директоров модной компании.

Несколько испанских СМИ сообщили, что между отцом и сыном были напряженные отношения, а незадолго до трагедии между ними якобы произошла серьезная ссора.

Ожидается, что в ближайшие часы Джонатан Андик предстанет перед судом.

Исак Андик родился в 1953 году в Стамбуле в сефардской еврейской семье. В Каталонию он переехал в 14-летнем возрасте. Через три года начал продавать одежду и обувь на уличных рынках, а позже открыл собственные магазины одежды, заложив основу будущей бизнес-империи в текстильном секторе Испании, которая впоследствии стала международным конкурентом известных брендов.

