Военнослужащий погиб по дороге в новую часть: суд установил, связано ли это с исполнением службы

Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело о гибели мобилизованного военнослужащего, который попал в смертельное ДТП по дороге к новому месту службы после перевода в другую воинскую часть. После служебного расследования командование пришло к выводу, что авария связана с прохождением военной службы, однако не связана с исполнением обязанностей военной службы.

Именно из-за такой формулировки в суд обратилась жена погибшего военнослужащего. Она настаивала, что ее муж фактически выполнял приказ командира и направлялся к новому месту службы, а потому воинская часть должна была провести специальное расследование и составить акт по форме НВ-3. Суд согласился с этими аргументами и отметил, что военнослужащий на момент ДТП продолжал проходить службу, находился в списках личного состава части и исполнял обязанности военной службы.

Обстоятельства дела № 560/2669/26

Мужа истца мобилизовали в июле 2022 года. В дальнейшем он проходил службу в воинской части, которая стала ответчиком по делу.

1 мая 2024 года командир части издал приказ о его перемещении в другую воинскую часть. Военнослужащий должен был прибыть к новому месту службы до 4 мая 2024 года.

4 мая 2024 года во время поездки на автомобиле по трассе Днепр — Харьков военнослужащий попал в ДТП. Согласно материалам дела, он не справился с управлением, автомобиль перевернулся, а сам солдат получил тяжелые травмы. Позже он умер в больнице.

После этого воинская часть провела служебное расследование и составила акт НВ-2. В приказе командира части указывалось, что ДТП связано с прохождением военной службы, однако не связано с исполнением обязанностей военной службы. Именно этот вывод и стал предметом спора.

Позиция воинской части

Воинская часть утверждала, что акт НВ-3 не составлялся обоснованно, поскольку на момент ДТП военнослужащий якобы уже сдал дела и должность в предыдущей части.

По мнению ответчика, это исключало возможность считать, что солдат исполнял обязанности военной службы в момент аварии.

Что установил суд

Суд проанализировал положения Закона «О воинской обязанности и военной службе» и Инструкции Министерства обороны №332 о расследовании несчастных случаев с военнослужащими.

В решении указано, что закон относит к исполнению обязанностей военной службы, в частности, следование на службу или со службы, служебные поездки, а также выполнение приказов командиров.

Инструкция №332 предусматривает проведение специального расследования смертельных случаев, если имеются признаки того, что они произошли во время исполнения обязанностей военной службы.

Суд установил, что военнослужащий направлялся к новому месту службы в соответствии с приказом командира и предписанием о перемещении. Кроме того, он не был исключен из списков личного состава воинской части.

Отдельно суд обратил внимание, что сама воинская часть впоследствии внесла изменения в приказ о перемещении, которыми фактически подтвердила, что по состоянию на дату ДТП военнослужащий продолжал находиться в списках личного состава.

Суд также сослался на Инструкцию №280, согласно которой военнослужащие, направляющиеся к новому месту службы, продолжают учитываться в воинской части, которая их направила, пока не прибудут к новому месту службы.

По выводу суда, утверждение воинской части о том, что сдача дел и должности имеет последствия, тождественные прекращению военной службы, является безосновательным.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что служебное расследование было проведено с нарушением требований Инструкции №332, поскольку воинская часть безосновательно не провела специальное расследование смерти военнослужащего и не составила акт НВ-3.

В решении указано, что ДТП произошло при обстоятельствах, которые в соответствии с законодательством относятся к исполнению обязанностей военной службы.

В итоге суд признал противоправным и отменил приказ командира воинской части о результатах служебного расследования. Также суд обязал воинскую часть провести специальное расследование и по его результатам составить акт НВ-3 с учетом выводов суда.

Кроме того, суд взыскал с воинской части в пользу истца более 12 тысяч гривен судебных расходов, в частности 10 тысяч гривен расходов на правовую помощь.

Решение может быть обжаловано в Седьмой апелляционный административный суд.

