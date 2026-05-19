  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Военнослужащий погиб по дороге в новую часть: суд установил, связано ли это с исполнением службы

13:42, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащий направлялся к новому месту службы во исполнение приказа командира, поэтому часть должна была провести специальное расследование и составить акт НВ-3.
Военнослужащий погиб по дороге в новую часть: суд установил, связано ли это с исполнением службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело о гибели мобилизованного военнослужащего, который попал в смертельное ДТП по дороге к новому месту службы после перевода в другую воинскую часть. После служебного расследования командование пришло к выводу, что авария связана с прохождением военной службы, однако не связана с исполнением обязанностей военной службы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Именно из-за такой формулировки в суд обратилась жена погибшего военнослужащего. Она настаивала, что ее муж фактически выполнял приказ командира и направлялся к новому месту службы, а потому воинская часть должна была провести специальное расследование и составить акт по форме НВ-3. Суд согласился с этими аргументами и отметил, что военнослужащий на момент ДТП продолжал проходить службу, находился в списках личного состава части и исполнял обязанности военной службы.

Обстоятельства дела № 560/2669/26

Мужа истца мобилизовали в июле 2022 года. В дальнейшем он проходил службу в воинской части, которая стала ответчиком по делу.

1 мая 2024 года командир части издал приказ о его перемещении в другую воинскую часть. Военнослужащий должен был прибыть к новому месту службы до 4 мая 2024 года.

4 мая 2024 года во время поездки на автомобиле по трассе Днепр — Харьков военнослужащий попал в ДТП. Согласно материалам дела, он не справился с управлением, автомобиль перевернулся, а сам солдат получил тяжелые травмы. Позже он умер в больнице.

После этого воинская часть провела служебное расследование и составила акт НВ-2. В приказе командира части указывалось, что ДТП связано с прохождением военной службы, однако не связано с исполнением обязанностей военной службы. Именно этот вывод и стал предметом спора.

Позиция воинской части

Воинская часть утверждала, что акт НВ-3 не составлялся обоснованно, поскольку на момент ДТП военнослужащий якобы уже сдал дела и должность в предыдущей части.

По мнению ответчика, это исключало возможность считать, что солдат исполнял обязанности военной службы в момент аварии.

Что установил суд

Суд проанализировал положения Закона «О воинской обязанности и военной службе» и Инструкции Министерства обороны №332 о расследовании несчастных случаев с военнослужащими.

В решении указано, что закон относит к исполнению обязанностей военной службы, в частности, следование на службу или со службы, служебные поездки, а также выполнение приказов командиров.

Инструкция №332 предусматривает проведение специального расследования смертельных случаев, если имеются признаки того, что они произошли во время исполнения обязанностей военной службы.

Суд установил, что военнослужащий направлялся к новому месту службы в соответствии с приказом командира и предписанием о перемещении. Кроме того, он не был исключен из списков личного состава воинской части.

Отдельно суд обратил внимание, что сама воинская часть впоследствии внесла изменения в приказ о перемещении, которыми фактически подтвердила, что по состоянию на дату ДТП военнослужащий продолжал находиться в списках личного состава.

Суд также сослался на Инструкцию №280, согласно которой военнослужащие, направляющиеся к новому месту службы, продолжают учитываться в воинской части, которая их направила, пока не прибудут к новому месту службы.

По выводу суда, утверждение воинской части о том, что сдача дел и должности имеет последствия, тождественные прекращению военной службы, является безосновательным.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что служебное расследование было проведено с нарушением требований Инструкции №332, поскольку воинская часть безосновательно не провела специальное расследование смерти военнослужащего и не составила акт НВ-3.

В решении указано, что ДТП произошло при обстоятельствах, которые в соответствии с законодательством относятся к исполнению обязанностей военной службы.

В итоге суд признал противоправным и отменил приказ командира воинской части о результатах служебного расследования. Также суд обязал воинскую часть провести специальное расследование и по его результатам составить акт НВ-3 с учетом выводов суда.

Кроме того, суд взыскал с воинской части в пользу истца более 12 тысяч гривен судебных расходов, в частности 10 тысяч гривен расходов на правовую помощь.

Решение может быть обжаловано в Седьмой апелляционный административный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи

Высший совет правосудия объяснил решение техническим сбоем в системе видеосвязи и отсутствием оснований для дисциплинарного производства в отношении руководителя ГСА Украины.

Государственные органы не ответили на запросы ВСП, из-за чего вопрос об увольнении судьи Наталии Добривской отложили

ВСП исключил из повестки дня и отложил рассмотрение вопросов об увольнении двух судей в отставку.

Удар по deep strike: основатель Fire Point Денис Штиллерман обвинил ЦБК в задержке международных контрактов

По словам Дениса Штилермана, Центр противодействия коррупции задержал запуск европейского противобаллистического щита Freyja, рассылая иностранным послам документацию украинской компании Fire Point.

Электросамокаты опередили законодательство: почему ответственность за ДТП несут пользователи, а не прокатные сервисы

Пока сервисы проката считают прибыль, украинские суды выносят приговоры водителям электросамокатов, назначая реальные условные сроки и сотни тысяч гривен штрафов за сбивание пешеходов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]