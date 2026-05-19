Налоговые правила для адвокатов не обновляли уже 14 лет — в НААУ готовят изменения

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили о необходимости актуализировать подходы к формированию расходов адвокатов при исчислении налогооблагаемого дохода. Речь идет об обновлении подходов, заложенных в обобщающей налоговой консультации ГНС, утвержденной приказом №1185 еще в 2012 году.

За последние годы существенно изменились условия адвокатской деятельности, в частности из-за цифровизации, развития онлайн-сервисов, дистанционной работы и новых вызовов военного времени. В то же время действующие налоговые ориентиры, по словам участников дискуссии, остаются привязанными к реалиям 14-летней давности.

В НААУ подчеркнули, что часть нормативных актов давно не пересматривалась и содержит положения, которые уже не соответствуют современной практике или противоречат действующему законодательству. Именно поэтому ассоциация инициирует подготовку предложений по обновлению подходов к определению расходов адвокатов.

Представители адвокатского сообщества обратили внимание, что адвокаты и налоговые органы должны одинаково понимать, какие расходы могут учитываться при определении налогооблагаемого дохода. По их мнению, это позволит уменьшить количество споров и административную нагрузку.

В Государственной налоговой службе признали, что действующий приказ не учитывает многих современных реалий. В то же время в ГНС подчеркнули: даже если определенный расход прямо не указан в консультации, он все равно может быть учтен при условии соответствия требованиям Налогового кодекса и надлежащего документального подтверждения. Также в службе отметили, что сам факт включения расхода в перечень не означает его автоматического учета без подтверждающих документов.

Одним из ключевых вопросов дискуссии стало отсутствие четких ориентиров относительно отдельных видов расходов. В качестве примера участники приводили ремонт офиса или замену окон после повреждения помещения, когда возникает вопрос, связаны ли такие расходы непосредственно с профессиональной деятельностью адвоката.

Среди расходов, которые, по мнению участников, требуют уточнения, называли:

расходы на цифровую рабочую среду — профессиональные базы данных, CRM-системы, подписки, приложения и другие сервисы;

расходы на маркетинг и ведение социальных сетей;

расходы, связанные с домашним офисом;

расходы военного времени — ремонт офисов после повреждений, релокацию, обеспечение энергонезависимости;

приобретение павербанков, генераторов, зарядных станций, блоков бесперебойного питания и инверторов;

расходы на повышение квалификации, в частности дополнительные учебные программы, языковые курсы и обучение за границей;

транспортные расходы, командировки, аренду автомобилей, горюче-смазочные материалы, а также банковские и валютные операции.

В ГНС также высказали мнение, что вместо создания нового жесткого перечня расходов стоит рассматривать общие критерии их связи с профессиональной деятельностью адвоката, поскольку любой конкретный список со временем снова потребует обновления.

В НААУ сообщили, что планируют обобщить предложения адвокатского сообщества и профильных комитетов, после чего обсудить их с ГНС. В дальнейшем наработки должны передать в Министерство финансов, которое формирует государственную налоговую политику.

В связи с этим Ассоциация призвала адвокатов присоединяться к подготовке предложений по совершенствованию подходов к определению профессиональных расходов.

