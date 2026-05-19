Женщина хотела установить факт проживания одной семьей с пропавшим без вести военным: что решил суд

14:05, 19 мая 2026
Поскольку брак с ним не был официально зарегистрирован, женщина обратилась в суд, чтобы подтвердить свой статус члена семьи пропавшего без вести военнослужащего.
В Хмельницкой области в суд обратилась заявительница с просьбой установить факт ее проживания одной семьей без регистрации брака с военнослужащим, который пропал без вести во время службы. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Она отметила, что в декабре 2018 года вместе с дочерью переехала к мужчине в Киевскую область. С тех пор они жили с ним одной семьей, вели совместный быт, имели общий бюджет, вместе обустраивали дом, покупали мебель и другие вещи для дома, проводили праздники в кругу родных и друзей.

26 февраля 2022 года мужчина вступил в территориальную оборону поселкового совета, а в июне 2024 года был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. В том же году он пропал без вести во время выполнения боевого задания в районе Купянского района Харьковской области.

Красиловский районный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление и установил факт их проживания одной семьей без регистрации брака.

С таким решением не согласилась родная сестра военнослужащего. С просьбой его отменить и отказать в удовлетворении заявления она обратилась в апелляционный суд.

Апеллянтка утверждала, что суд первой инстанции принял во внимание недостоверные сведения относительно совместного быта заявительницы и ее брата. В частности, она отрицала участие женщины в уходе за их матерью и отмечала, что за отцом она ухаживала за денежное вознаграждение.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции. Коллегия судей отметила, что предоставленные заявительницей доказательства – показания свидетелей, письменные материалы, фотоснимки – подтверждают факт проживания пары одной семьей, ведения совместного хозяйства и быта, а также наличие взаимных прав и обязанностей.

Суд обратил внимание, что в апелляционной жалобе сестра военнослужащего фактически не отрицала, что брат и заявительница жили вместе как муж и жена без официальной регистрации брака с 2018 года, и не опровергла доказательств в подтверждение этого.

Коллегия судей отметила, что доводы апеллянтки о том, кто именно ухаживал за матерью военнослужащего и организовывал ее похороны, а также об уходе за отцом за вознаграждение, не имеют правового значения для установления факта проживания заявительницы и военнослужащего одной семьей.

Поэтому апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и отклонил апелляционную жалобу.

С полным текстом постановления по делу № 361/10571/24 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Лента новостей

