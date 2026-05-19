Жінка хотіла встановити факт проживання однією сім’єю зі зниклим безвісти військовим: що вирішив суд

14:05, 19 травня 2026
Оскільки шлюб з ним не був офіційно зареєстрований, жінка звернулася до суду, аби підтвердити свій статус члена сім’ї зниклого безвісти військовослужбовця.
Фото: unn.ua
На Хмельниччині до суду звернулася заявниця з проханням встановити факт її проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу із військовослужбовцем, який зник безвісти під час служби. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Вона зазначила, що у грудні 2018 року разом із донькою переїхала до чоловіка на Київщину. Відтоді вони жили з ним однією сім’єю, вели спільний побут, мали спільний бюджет, разом облаштовували будинок, купували меблі й інші речі для дому, проводили свята у колі рідних та друзів.

26 лютого 2022 року чоловік вступив до територіальної оборони селищної ради, а в червні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Того ж року він зник безвісти під час виконання бойового завдання в районі Куп’янського району Харківської області.

Красилівський районний суд Хмельницької області задовольнив заяву та встановив факт їхнього проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

З таким рішенням не погодилася рідна сестра військoвого. З проханням його скасувати та відмовити у задоволенні заяви вона звернулася до апеляційного суду.

Апелянтка стверджувала, що суд першої інстанції взяв до уваги недостовірні відомості щодо спільного побуту заявниці та її брата. Зокрема, вона заперечувала участь жінки у догляді за їхньою матір’ю та зазначала, що за батьком вона доглядала за грошову винагороду.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції. Колегія суддів зазначила, що надані заявницею докази – показання свідків, письмові матеріали, фотознімки – підтверджують факт проживання пари однією сім’єю, ведення спільного господарства й побуту та наявність взаємних прав і обов’язків.

Суд звернув увагу, що в апеляційній скарзі сестра військового фактично не заперечувала, що брат і заявниця жили разом як чоловік і дружина без офіційної реєстрації шлюбу з 2018 року й не спростувала доказів на підтвердження цього.

Колегія суддів зазначила, що доводи апелянтки про те, хто саме доглядав матір військового та організовував її поховання, а також про догляд за батьком за винагороду, не мають правового значення для встановлення факту проживання заявниці та військовослужбовця однією сім`єю.

Тому апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції та відхилив апеляційну скаргу.

З повним текстом постанови у справі № 361/10571/24 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

