Собівартість НМТ перевищила тисячу гривень на одного вступника — чи можуть зробити тестування платним

В УЦОЯО оцінили можливість платного НМТ після того, як собівартість тесту перевищила тисячу гривень.

Проведення національного мультипредметного тесту стає дорожчим для держави. У 2026 році собівартість НМТ у розрахунку на одного учасника вже перевищила 1070 гривень, тоді як торік цей показник становив трохи більш як 980 гривень.

Зростання витрат пов’язують із організацією тестування, оплатою праці персоналу та забезпеченням роботи тимчасових екзаменаційних центрів.

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, до загальної вартості входить цілий комплекс витрат — від підготовки тестових завдань до технічного супроводу та залучення працівників до проведення оцінювання.

Вакуленко також розповіла, що в Україні суттєво підвищили оплату праці працівникам тимчасових екзаменаційних центрів. Якщо раніше чергові отримували близько 80 гривень за годину роботи, то тепер ставка становить 160 гривень за годину без урахування податків.

За її словами, рішення про підвищення ставок підтримали Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів та парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій. Це дало змогу залучати достатню кількість працівників для проведення масштабного тестування.

УЦОЯО зазначає, що після підвищення оплати проблем із пошуком персоналу для екзаменаційних центрів майже немає. Водночас у Центрі визнають, що рівень винагороди все ще залишається нижчим, ніж у багатьох інших сферах додаткової роботи в освіті, зокрема у репетиторстві.

В УЦОЯО не планують вводити оплату за неявку на НМТ

Окремо Вакуленко прокоментувала дискусії щодо можливого запровадження оплати за неявку на НМТ без поважних причин. За її словами, в умовах повномасштабної війни така ініціатива наразі не розглядається і точно не є питанням цього чи наступного року.

Вона пояснила, що держава зацікавлена у раціональному використанні коштів і не хоче витрачати ресурси на учасників, які зрештою не приходять на тестування. Водночас забезпечити стовідсоткову явку неможливо через об’єктивні причини та зміну особистих планів вступників.

Крім того, директорка УЦОЯО заявила, що в майбутньому може обговорюватися запровадження платного проходження оцінювання для випускників минулих років. За її словами, людина вже має можливість один раз безкоштовно скласти тест після закінчення школи, а повторна участь у наступні роки потенційно могла б бути платною.

Водночас вона наголосила, що будь-які зміни мають враховувати становище вразливих категорій населення. УЦОЯО вважає, що можливість вступу до університету не повинна залежати від фінансового стану людини, адже це може створити нерівні умови для абітурієнтів.

Також Тетяна Вакуленко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна». звернула увагу на роботу тимчасових екзаменаційних центрів за кордоном. За словами директорки УЦОЯО, працівники таких центрів отримують таку ж оплату, як і в Україні. Однак для нарахування коштів необхідно мати український податковий номер та рахунок у банку України. Через це частина працівників закордонних центрів не може офіційно отримувати оплату і фактично працює для підтримки українських вступників.

