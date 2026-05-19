Василя Жмурченка обрано головою Недригайлівського райсуду Сумської області

Василя Жмурченка обрали головою суду строком на три роки.

Фото: ng.su.court.gov.ua

У понеділок, 18 травня, відбулись збори суддів Недригайлівського районного суду Сумської області, під час яких було обрано голову суду.

Зазначається, що шляхом таємного голосування Жмурченка Василя Дмитровича обрали на посаду голови Недригайлівського районного суду Сумської області строком на три роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

