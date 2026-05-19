  1. У світі

Національний суд Іспанії викликав колишнього прем’єр-міністра Сапатеро у справі про €53 млн для авіакомпанії під час ковіду

14:02, 19 травня 2026
Слідство перевіряє можливі порушення під час виділення державної допомоги авіакомпанії Plus Ultra під час пандемії COVID-19.
Національний суд Іспанії викликав колишнього прем’єр-міністра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро для надання свідчень у справі про можливі порушення під час надання державної допомоги авіакомпанії Plus Ultra у період пандемії COVID-19.

Як повідомляє видання Al Jazeera, судове розслідування стосується державної допомоги авіакомпанії Plus Ultra на суму 53 мільйони євро, виділеної під час пандемії коронавірусу.

Суддя Національного суду Іспанії викликав Сапатеро, який очолював уряд Іспанії у 2004-2011 роках, для надання свідчень 2 червня. Слідство перевіряє, чи могли державні кошти бути використані не за призначенням.

За даними іспанських медіа, це перший випадок у демократичній історії Іспанії, коли колишнього прем’єр-міністра офіційно залучили як підозрюваного у корупційній справі.

Поліція Іспанії з підрозділу боротьби з економічними злочинами провела обшуки в офісі Сапатеро в Мадриді, а також у низці компаній, пов’язаних із розслідуванням, зокрема у бізнесі, який належить його дочкам.

Слідство зосереджене на підозрах у тому, що Plus Ultra могла неналежно використовувати державні кошти та бути причетною до можливого відмивання грошей, пов’язаного з Венесуелою. Також перевіряється інформація про можливе отримання комісійних особами, пов’язаними з авіакомпанією, під час погодження фінансової допомоги.

Крім того, іспанські правоохоронці вивчають платежі авіакомпанії консалтинговій фірмі Analisis Relevante. За інформацією газети El País, ця компанія нібито виплатила Сапатеро понад 400 тисяч євро протягом п’яти років за консультаційні послуги.

Сам Сапатеро заперечує будь-які правопорушення та заявляє, що не впливав на рішення щодо надання фінансової допомоги Plus Ultra і не мав незаконних зв’язків із компанією.

суд корупція Іспанія підозрюваний

