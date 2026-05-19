Оклад 23 тисячі гривень: Київський апеляційний суд повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає секретаря судового засідання та двох спеціалістів.

Київський апеляційний суд повідомив про наявність посад державної служби.

Серед яких:

головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ;

головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ;

секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ.

Обов’язкові вимоги до кандидатів:

громадянство України;

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»;

вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 23 464 грн;

надбавки, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».

«Для розгляду кандидатури пропонуємо особам, які претендують на зайняття посад в апараті суду, направляти на офіційну електронну адресу суду [email protected] резюме (в довільній формі або ж за формою згідно з прикладом) та мотиваційні листи.

Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату – за результатами співбесіди.

Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуватимуться кандидати за результатами опрацювання поданих документів. Таке запрошення здійснюватиметься засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди», - йдеться у заяві.

