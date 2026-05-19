Оклад 23 тисячі гривень: Київський апеляційний суд повідомив про наявність вакантних посад
Київський апеляційний суд повідомив про наявність посад державної служби.
Серед яких:
- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ;
- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ;
- секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ.
Обов’язкові вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»;
- вільне володіння державною мовою.
Умови оплати праці:
- посадовий оклад – 23 464 грн;
- надбавки, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».
«Для розгляду кандидатури пропонуємо особам, які претендують на зайняття посад в апараті суду, направляти на офіційну електронну адресу суду [email protected] резюме (в довільній формі або ж за формою згідно з прикладом) та мотиваційні листи.
Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату – за результатами співбесіди.
Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуватимуться кандидати за результатами опрацювання поданих документів. Таке запрошення здійснюватиметься засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди», - йдеться у заяві.
