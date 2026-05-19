  1. В Україні

Оклад 23 тисячі гривень: Київський апеляційний суд повідомив про наявність вакантних посад

13:51, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд шукає секретаря судового засідання та двох спеціалістів.
Оклад 23 тисячі гривень: Київський апеляційний суд повідомив про наявність вакантних посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський апеляційний суд повідомив про наявність посад державної служби.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Серед яких:

  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ;
  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ;
  • секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ.

Обов’язкові вимоги до кандидатів:

  • громадянство України;
  • ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»;
  • вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці:

  • посадовий оклад – 23 464 грн;
  • надбавки, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу».

«Для розгляду кандидатури пропонуємо особам, які претендують на зайняття посад в апараті суду, направляти на офіційну електронну адресу суду [email protected] резюме (в довільній формі або ж за формою згідно з прикладом) та мотиваційні листи.

Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату – за результатами співбесіди.

Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуватимуться кандидати за результатами опрацювання поданих документів. Таке запрошення здійснюватиметься засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди», - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київський апеляційний суд

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд пояснив, як розрахувати середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні

Верховний Суд актуалізував формулу розрахунку компенсацій за несвоєчасну індексацію грошового забезпечення.

Запис був, але прийом не відбувся: ВРП відмовилась відкривати провадження щодо голови ДСА через збій відеозв’язку

Вища рада правосуддя пояснила рішення технічним збоєм у системі відеозв’язку та відсутністю підстав для дисциплінарного провадження щодо керівника ДСА України.

Держоргани не відповіли на запити ВРП, через що питання звільнення судді Наталії Добрівської відклали

ВРП виключила з порядку денного та відклала розгляд питань щодо звільнення двох суддів у відставку.

Удар по deep strike: засновник Fire Point Денис Штілерман звинуватив ЦПК у затримці міжнародних контрактів

За словами Дениса Штілермана, Центр протидії корупції затримав запуск європейського протибалістичногощита Freyja, розсилаючи іноземним послам документацію українськоїкомпанії Fire Point.

Електросамокати випередили закон: чому відповідальність за ДТП несуть користувачі, а не сервіси прокату

Поки водії самокатів відповідають за порушення, сервіси прокату заробляють на них гроші, але майже не відповідають за ризики.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]