Є перспективи конструктивного перезапуску відносин з Угорщиною, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з головою МЗС Андрієм Сибігою оновили європейські зовнішньополітичні завдання на час травня – червня.
Глава держави підкреслив, що на рівні команди ведеться активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин.
«Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати.
Обговорили з міністром також роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз: Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів», - сказав Зеленський.
Також він додав, що Андрій Сибіга доповів і про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії.
«Ми прагнемо нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готові робити кроки назустріч.
Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі – поки ці завдання непублічні. Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські. Слава Україні!», - заявив Зеленський.
