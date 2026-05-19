  В Україні

Є перспективи конструктивного перезапуску відносин з Угорщиною, — Зеленський

13:43, 19 травня 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з головою МЗС Андрієм Сибігою оновили європейські зовнішньополітичні завдання на час травня – червня.

Глава держави підкреслив, що на рівні команди ведеться активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин.

«Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати.

Обговорили з міністром також роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз: Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів», - сказав Зеленський.

Також він додав, що Андрій Сибіга доповів і про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії.

«Ми прагнемо нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готові робити кроки назустріч.

Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі – поки ці завдання непублічні. Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські. Слава Україні!», - заявив Зеленський.

