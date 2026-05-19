Будівництво Музею Революції Гідності у центрі Києва розблокували – закон підписано

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 травня, підписав закон 4865-IX, який усуває бюрократичні та нормативні перепони для будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Закон створює спеціальний правовий режим, який дозволить виділити земельну ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні та завершити зведення меморіалу.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14166, який має розблокувати будівництво Музею Революції Гідності 29 квітняж.

За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.

«Процес будівництва було заблоковано через правові колізії між містобудівним, дорожнім та пам’яткоохоронним законодавством, статус охоронної зони, арешт земельної ділянки, а також відсутність спеціальної норми, яка б визначала особливий порядок реалізації саме цього об’єкта. Йдеться про земельну ділянку у центрі Києва – на вулиці Героїв Небесної Сотні. Ухвалення Закону дозволить зняти окремі законодавчі обмеження для будівництва музею», — повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.

Законопроєкт передбачає проєктування й будівництво Музею Революції Гідності без додаткових дозвільних процедур. Тобто зміни стосуватимуться виключно цього об’єкта державного значення і не впливатимуть на загальні підходи до містобудівного та дорожнього регулювання.

