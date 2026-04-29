  1. Законодавство
  2. / В Україні

Парламент розблокував будівництво Музею Революції Гідності у центрі Києва

12:41, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт має усунути правові суперечності та відновити будівництво меморіального комплексу.
Фото: localhistory.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14166, який має розблокувати будівництво Музею Революції Гідності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.

Документ передбачає створення правових механізмів для зняття арешту із земельної ділянки на вулиці Героїв Небесної Сотні, а також скасування надмірних дозвільних процедур, які тривалий час гальмували реалізацію проєкту.

«Процес будівництва було заблоковано через правові колізії між містобудівним, дорожнім та пам’яткоохоронним законодавством, статус охоронної зони, арешт земельної ділянки, а також відсутність спеціальної норми, яка б визначала особливий порядок реалізації саме цього об’єкта. Йдеться про земельну ділянку у центрі Києва - на вулиці Героїв Небесної Сотні. Ухвалення Закону дозволить зняти з цієї ділянки арешт», - повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Арешт на земельну ділянку було накладено в межах кримінальних проваджень щодо подій Революції Гідності - для збереження можливих речових доказів та недопущення проведення будь-яких робіт до завершення відповідних процесуальних дій. Саме це правове обмеження унеможливлювало реалізацію проєкту протягом тривалого часу.

За словами Олени Шуляк, законопроєкт передбачає проєктування й будівництво Музею Революції Гідності без додаткових дозвільних процедур. Тобто зміни стосуватимуться виключно цього об’єкта державного значення і не впливатимуть на загальні підходи до містобудівного та дорожнього регулювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Україна створює власний хаб для інвестиційних спорів: що передбачає новий закон про комерційний арбітраж

Оновлений Закон про МКАС не лише розширює перелік спорів, які можна вирішувати в Україні, а й модернізує процедури призначення арбітрів.

Для призупинення трудового договору роботодавцю потрібно довести неможливість забезпечити працівника роботою, а не лише факт війни — ВС

Сам факт війни та зменшення діяльності не є підставою для призупинення трудового договору без доведення неможливості працювати з обох сторін — ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]