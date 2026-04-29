Парламент разблокировал строительство Музея Революции Достоинства в центре Киева

Законопроект должен устранить правовые противоречия и возобновить строительство мемориального комплекса.

Фото: localhistory.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 14166, который должен разблокировать строительство Музея Революции Достоинства.

За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов.

Документ предусматривает создание правовых механизмов для снятия ареста с земельного участка на улице Героев Небесной Сотни, а также отмену избыточных разрешительных процедур, которые длительное время тормозили реализацию проекта.

«Процесс строительства был заблокирован из-за правовых коллизий между градостроительным, дорожным и законодательством в сфере охраны культурного наследия, статуса охранной зоны, ареста земельного участка, а также отсутствия специальной нормы, которая бы определяла особый порядок реализации именно этого объекта. Речь идет о земельном участке в центре Киева — на улице Героев Небесной Сотни. Принятие закона позволит снять с этого участка арест», — сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Арест на земельный участок был наложен в рамках уголовных производств по событиям Революции Достоинства — для сохранения возможных вещественных доказательств и недопущения проведения каких-либо работ до завершения соответствующих процессуальных действий. Именно это правовое ограничение делало невозможной реализацию проекта на протяжении длительного времени.

По словам Елены Шуляк, законопроект предусматривает проектирование и строительство Музея Революции Достоинства без дополнительных разрешительных процедур. То есть изменения будут касаться исключительно этого объекта государственного значения и не повлияют на общие подходы к градостроительному и дорожному регулированию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.