В центре Киева могут разблокировать строительство Музея Небесной Сотни: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада приняла за основу законопроект №14166, который должен разблокировать завершение строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства в центре Киева.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14166, который предусматривает отмену части разрешительных процедур для завершения строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства.

«Процесс строительства был заблокирован из-за правовых коллизий между градостроительным, дорожным и законодательством в сфере охраны культурного наследия, статуса охранной зоны, ареста земельного участка, а также отсутствия специальной нормы, которая бы определяла особый порядок реализации именно этого объекта. Речь идет о земельном участке в центре Киева — на улице Героев Небесной Сотни. Принятие закона позволит снять с этого участка арест», — сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Арест на земельный участок был наложен в рамках уголовных производств по событиям Революции Достоинства — для сохранения возможных вещественных доказательств и недопущения проведения каких-либо работ до завершения соответствующих процессуальных действий. Именно это правовое ограничение делало невозможной реализацию проекта на протяжении длительного времени.

По словам Елены Шуляк, законопроект предусматривает проектирование и строительство Музея Революции Достоинства без дополнительных разрешительных процедур. То есть изменения будут касаться исключительно этого объекта государственного значения и не повлияют на общие подходы к градостроительному и дорожному регулированию.

