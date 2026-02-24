У центрі Києва можуть розблокувати будівництво Музею Небесної Сотні: законопроєкт пройшов перше читання

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №14166, який має розблокувати завершення будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності в центрі Києва.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14166, який передбачає скасування частини дозвільних процедур, щоб завершити будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.

«Процес будівництва було заблоковано через правові колізії між містобудівним, дорожнім та пам’яткоохоронним законодавством, статус охоронної зони, арешт земельної ділянки, а також відсутність спеціальної норми, яка б визначала особливий порядок реалізації саме цього об’єкта. Йдеться про земельну ділянку у центрі Києва - на вулиці Героїв Небесної Сотні. Ухвалення Закону дозволить зняти з цієї ділянки арешт», - повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Арешт на земельну ділянку було накладено в межах кримінальних проваджень щодо подій Революції Гідності - для збереження можливих речових доказів та недопущення проведення будь-яких робіт до завершення відповідних процесуальних дій. Саме це правове обмеження унеможливлювало реалізацію проєкту протягом тривалого часу.

За словами Олени Шуляк, законопроєкт передбачає проєктування й будівництво Музею Революції Гідності без додаткових дозвільних процедур. Тобто зміни стосуватимуться виключно цього об’єкта державного значення і не впливатимуть на загальні підходи до містобудівного та дорожнього регулювання.

