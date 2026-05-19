  1. В Україні

Податкові правила для адвокатів не оновлювали вже 14 років — у НААУ готують зміни

14:09, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серед спірних питань — витрати на генератори, ремонт офісів після пошкоджень, CRM-системи та роботу з дому.
Податкові правила для адвокатів не оновлювали вже 14 років — у НААУ готують зміни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній асоціації адвокатів України заявили про необхідність актуалізувати підходи до формування витрат адвокатів при обчисленні оподатковуваного доходу. Йдеться про оновлення підходів, закладених в узагальнюючій податковій консультації ДПС, затвердженій наказом №1185 ще у 2012 році.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За останні роки суттєво змінилися умови адвокатської діяльності, зокрема через цифровізацію, розвиток онлайн-сервісів, дистанційну роботу та нові виклики воєнного часу. Водночас чинні податкові орієнтири, за словами учасників дискусії, залишаються прив’язаними до реалій 14-річної давності.

У НААУ наголосили, що частина нормативних актів давно не переглядалася і містить положення, які вже не відповідають сучасній практиці або суперечать чинному законодавству. Саме тому асоціація ініціює підготовку пропозицій щодо оновлення підходів до визначення витрат адвокатів.

Представники адвокатської спільноти звернули увагу, що адвокати та податкові органи мають однаково розуміти, які витрати можуть враховуватися при визначенні оподатковуваного доходу. На їхню думку, це дозволить зменшити кількість суперечок та адміністративне навантаження.

У Державній податковій службі визнали, що чинний наказ не враховує багатьох сучасних реалій. Водночас у ДПС наголосили: навіть якщо певна витрата прямо не зазначена в консультації, вона все одно може бути врахована за умови відповідності вимогам Податкового кодексу та належного документального підтвердження. Також у службі зауважили, що сам факт включення витрати до переліку не означає її автоматичного врахування без підтверджувальних документів.

Одним із ключових питань дискусії стала відсутність чітких орієнтирів щодо окремих видів витрат. Як приклад учасники наводили ремонт офісу або заміну вікон після пошкодження приміщення, коли виникає питання, чи пов’язані такі витрати безпосередньо з професійною діяльністю адвоката.

Серед витрат, які, на думку учасників, потребують уточнення, називали:

  • витрати на цифрове робоче середовище — професійні бази даних, CRM-системи, підписки, застосунки та інші сервіси;
  • витрати на маркетинг і ведення соціальних мереж;
  • витрати, пов’язані з домашнім офісом;
  • витрати воєнного часу — ремонт офісів після пошкоджень, релокацію, забезпечення енергонезалежності;
  • придбання павербанків, генераторів, зарядних станцій, блоків безперебійного живлення та інверторів;
  • витрати на підвищення кваліфікації, зокрема додаткові навчальні програми, мовні курси та навчання за кордоном;
  • транспортні витрати, відрядження, оренду автомобілів, паливно-мастильні матеріали, а також банківські й валютні операції.

У ДПС також висловили думку, що замість створення нового жорсткого переліку витрат варто розглядати загальні критерії їхнього зв’язку з професійною діяльністю адвоката, оскільки будь-який конкретний список із часом знову потребуватиме оновлення.

В НААУ повідомили, що планують узагальнити пропозиції адвокатської спільноти та профільних комітетів, після чого обговорити їх із ДПС. Надалі напрацювання мають передати до Міністерства фінансів, яке формує державну податкову політику.

У зв’язку з цим Асоціація закликала адвокатів долучатися до підготовки пропозицій щодо вдосконалення підходів до визначення професійних витрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат НААУ адвокатура

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд пояснив, як розрахувати середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні

Верховний Суд актуалізував формулу розрахунку компенсацій за несвоєчасну індексацію грошового забезпечення.

Запис був, але прийом не відбувся: ВРП відмовилась відкривати провадження щодо голови ДСА через збій відеозв’язку

Вища рада правосуддя пояснила рішення технічним збоєм у системі відеозв’язку та відсутністю підстав для дисциплінарного провадження щодо керівника ДСА України.

Держоргани не відповіли на запити ВРП, через що питання звільнення судді Наталії Добрівської відклали

ВРП виключила з порядку денного та відклала розгляд питань щодо звільнення двох суддів у відставку.

Удар по deep strike: засновник Fire Point Денис Штілерман звинуватив ЦПК у затримці міжнародних контрактів

За словами Дениса Штілермана, Центр протидії корупції затримав запуск європейського протибалістичногощита Freyja, розсилаючи іноземним послам документацію українськоїкомпанії Fire Point.

Електросамокати випередили закон: чому відповідальність за ДТП несуть користувачі, а не сервіси прокату

Поки водії самокатів відповідають за порушення, сервіси прокату заробляють на них гроші, але майже не відповідають за ризики.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]