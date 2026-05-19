Податкові правила для адвокатів не оновлювали вже 14 років — у НААУ готують зміни

Серед спірних питань — витрати на генератори, ремонт офісів після пошкоджень, CRM-системи та роботу з дому.

У Національній асоціації адвокатів України заявили про необхідність актуалізувати підходи до формування витрат адвокатів при обчисленні оподатковуваного доходу. Йдеться про оновлення підходів, закладених в узагальнюючій податковій консультації ДПС, затвердженій наказом №1185 ще у 2012 році.

За останні роки суттєво змінилися умови адвокатської діяльності, зокрема через цифровізацію, розвиток онлайн-сервісів, дистанційну роботу та нові виклики воєнного часу. Водночас чинні податкові орієнтири, за словами учасників дискусії, залишаються прив’язаними до реалій 14-річної давності.

У НААУ наголосили, що частина нормативних актів давно не переглядалася і містить положення, які вже не відповідають сучасній практиці або суперечать чинному законодавству. Саме тому асоціація ініціює підготовку пропозицій щодо оновлення підходів до визначення витрат адвокатів.

Представники адвокатської спільноти звернули увагу, що адвокати та податкові органи мають однаково розуміти, які витрати можуть враховуватися при визначенні оподатковуваного доходу. На їхню думку, це дозволить зменшити кількість суперечок та адміністративне навантаження.

У Державній податковій службі визнали, що чинний наказ не враховує багатьох сучасних реалій. Водночас у ДПС наголосили: навіть якщо певна витрата прямо не зазначена в консультації, вона все одно може бути врахована за умови відповідності вимогам Податкового кодексу та належного документального підтвердження. Також у службі зауважили, що сам факт включення витрати до переліку не означає її автоматичного врахування без підтверджувальних документів.

Одним із ключових питань дискусії стала відсутність чітких орієнтирів щодо окремих видів витрат. Як приклад учасники наводили ремонт офісу або заміну вікон після пошкодження приміщення, коли виникає питання, чи пов’язані такі витрати безпосередньо з професійною діяльністю адвоката.

Серед витрат, які, на думку учасників, потребують уточнення, називали:

витрати на цифрове робоче середовище — професійні бази даних, CRM-системи, підписки, застосунки та інші сервіси;

витрати на маркетинг і ведення соціальних мереж;

витрати, пов’язані з домашнім офісом;

витрати воєнного часу — ремонт офісів після пошкоджень, релокацію, забезпечення енергонезалежності;

придбання павербанків, генераторів, зарядних станцій, блоків безперебійного живлення та інверторів;

витрати на підвищення кваліфікації, зокрема додаткові навчальні програми, мовні курси та навчання за кордоном;

транспортні витрати, відрядження, оренду автомобілів, паливно-мастильні матеріали, а також банківські й валютні операції.

У ДПС також висловили думку, що замість створення нового жорсткого переліку витрат варто розглядати загальні критерії їхнього зв’язку з професійною діяльністю адвоката, оскільки будь-який конкретний список із часом знову потребуватиме оновлення.

В НААУ повідомили, що планують узагальнити пропозиції адвокатської спільноти та профільних комітетів, після чого обговорити їх із ДПС. Надалі напрацювання мають передати до Міністерства фінансів, яке формує державну податкову політику.

У зв’язку з цим Асоціація закликала адвокатів долучатися до підготовки пропозицій щодо вдосконалення підходів до визначення професійних витрат.

