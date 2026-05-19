НАБУ повідомило про нових підозрюваних у справі про корупцію у Верховному Суді

14:34, 19 травня 2026
Серед фігурантів — троє чинних суддів Верховного Суду та суддя ВС у відставці.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про розширення кола підозрюваних у справі щодо масштабної корупції за участю колишнього голови Верховного Суду.

Як повідомили у НАБУ, йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої Палати Верховного Суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».

До повноважень суддів Великої Палати Верховного Суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів.

У НАБУ зазначають, що одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи «Фінанси і кредит».

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним.

У зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного Суду.

Щоб уникнути втрати акцій, за версією слідства, бізнесмен протягом березня–квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного Суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного Суду для ухвалення «потрібного» рішення.

