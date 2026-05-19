НАБУ сообщило о новых подозреваемых по делу о коррупции в Верховном Суде

14:34, 19 мая 2026
Среди фигурантов — трое действующих судей Верховного Суда и судья ВС в отставке.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о расширении круга подозреваемых по делу о масштабной коррупции с участием бывшего главы Верховного Суда.

Как сообщили в НАБУ, речь идет о трех действующих судьях Верховного Суда, а также судье Верховного Суда в отставке, которые, по версии следствия, будучи судьями Большой Палаты Верховного Суда, получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит».

В полномочия судей Большой Палаты Верховного Суда входит рассмотрение наиболее сложных и исключительных правовых споров.

В НАБУ отмечают, что одним из таких был спор, в рамках которого бывшие акционеры оспорили договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, приобретенных в 2002 году бизнесменом, владельцем группы «Финансы и кредит».

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако в 2022 году апелляционный суд отменил это решение и признал договор недействительным.

В связи со сложностью судебного спора его дальнейшее рассмотрение в кассационной инстанции осуществлялось судьями Большой Палаты Верховного Суда.

Чтобы избежать потери акций, по версии следствия, бизнесмен в течение марта–апреля 2023 года через посредника передал 2,7 млн долл. США адвокату, члену так называемого бэк-офиса Верховного Суда, чтобы тот передал эти средства бывшему главе и судьям Верховного Суда для принятия «нужного» решения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП проводили обыски в Верховном Суде, фото.

