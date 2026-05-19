В Раде предлагают новый механизм для законов, которые «зависли» без подписи Президента: таких документов уже 44

В парламенте хотят урегулировать ситуацию с законами, которые после 15 дней остаются без подписи главы государства.

Народные депутаты указывают на проблему: десятки законов, принятых Верховной Радой, месяцами остаются без официального обнародования, хотя Конституция уже считает их одобренными Президентом. В парламенте предлагают изменить эту процедуру: если глава государства не подписывает закон в установленный срок и не накладывает вето, право официально обнародовать документ может получить Председатель Верховной Рады.

Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15256 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно особенностей обнародования законов». Документ предусматривает новый механизм официального обнародования законов в случаях, когда Президент не подписывает их в сроки, определенные Конституцией.

Авторы законопроекта отмечают, что по состоянию на 11 мая 2026 года в системе электронного документооборота Верховной Рады насчитывалось как минимум 44 закона, которые длительное время находятся на этапе «Передано на подпись Президенту», хотя сроки для реагирования уже истекли.

В пояснительной записке напоминают, что статья 94 Конституции Украины устанавливает: если Президент в течение 15 дней после получения закона не вернул его в парламент со своими предложениями, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован.

В то же время, как отмечают авторы, Конституция прямо не определяет, кто именно должен официально обнародовать закон в такой ситуации.

Что предлагают изменить

Законопроектом предлагается дополнить Регламент Верховной Рады новой статьей 130-1.

Она предусматривает, что если Президент Украины в течение 15 дней не вернул закон с мотивированными предложениями для повторного рассмотрения, Председатель Верховной Рады должен незамедлительно официально обнародовать этот закон и опубликовать его под собственной подписью с пометкой: «Одобрено Президентом Украины в соответствии с частью третьей статьи 94 Конституции Украины».

Также документом предлагается предусмотреть исключение. Новый порядок не будет применяться, если петиция к Президенту с призывом ветировать закон наберет более 25 тысяч подписей граждан.

Отдельно законопроект предлагает восстановить в Регламенте статью 137, которая действовала до октября 2010 года.

Речь идет о случаях преодоления президентского вето. Если Верховная Рада повторно примет закон не менее чем двумя третями голосов от конституционного состава парламента, а Президент не подпишет его в установленный срок, Председатель Верховной Рады сможет самостоятельно официально обнародовать такой закон.

Изменения относительно публикации законов

Документ также предлагает внести изменения в статью 139 Регламента Верховной Рады.

В частности, предусматривается, что законы, подписанные Президентом Украины, а также законы, обнародованные Председателем Верховной Рады в порядке новых статей 130-1 и 137, будут публиковаться в газете «Голос Украины», в «Ведомостях Верховной Рады Украины» и размещаться на официальном сайте парламента.

Такие экземпляры будут признаваться оригиналами законов и храниться в Аппарате Верховной Рады.

Как авторы обосновывают изменения

В пояснительной записке авторы указывают, что действующий механизм подписания и обнародования законов состоит из нескольких этапов: принятие закона Верховной Радой, подписание спикером парламента, подписание Президентом и официальное обнародование.

По мнению инициаторов, наличие десятков законов, которые после истечения конституционных сроков остаются без подписи и обнародования, свидетельствует о «недостаточности существующего законодательного обеспечения».

Авторы законопроекта заявляют, что его принятие должно устранить законодательный пробел, обеспечить своевременное обнародование законов и усовершенствовать систему сдержек и противовесов.

В случае принятия закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Также предусматривается, что Председатель Верховной Рады в течение месяца после вступления закона в силу должен опубликовать законы, которые считаются одобренными Президентом в соответствии со статьей 94 Конституции Украины.

