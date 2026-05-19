У Раді пропонують новий механізм для законів, які «зависли» без підпису Президента: таких документів уже 44

У парламенті хочуть врегулювати ситуацію із законами, які після 15 днів залишаються без підпису Глави держави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народні депутати вказують на проблему: десятки законів, ухвалених Верховною Радою, місяцями залишаються без офіційного оприлюднення, хоча Конституція вже вважає їх схваленими Президентом. У парламенті пропонують змінити цю процедуру: якщо Глава держави не підписує закон у визначений строк і не накладає вето, право офіційно оприлюднити документ може отримати Голова Верховної Ради.

Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15256 «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливостей оприлюднення законів». Документ передбачає новий механізм офіційного оприлюднення законів у випадках, коли Президент не підписує їх у строки, визначені Конституцією.

Автори законопроєкту зазначають, що станом на 11 травня 2026 року у системі електронного документообігу Верховної Ради налічувалося щонайменше 44 закони, які тривалий час перебувають на етапі «Передано на підпис Президенту», хоча строки для реагування вже сплинули.

У пояснювальній записці нагадують, що стаття 94 Конституції України встановлює: якщо Президент протягом 15 днів після отримання закону не повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями, закон вважається схваленим Президентом України та має бути підписаний і офіційно оприлюднений.

Водночас, як зазначають автори, Конституція прямо не визначає, хто саме має офіційно оприлюднювати закон у такій ситуації.

Що пропонують змінити

Законопроєктом пропонується доповнити Регламент Верховної Ради новою статтею 130-1.

Вона передбачає, що якщо Президент України протягом 15 днів не повернув закон із вмотивованими пропозиціями для повторного розгляду, Голова Верховної Ради має невідкладно офіційно оприлюднити цей закон та опублікувати його за власним підписом із позначкою: «Схвалено Президентом України відповідно до частини третьої статті 94 Конституції України».

Також документом пропонується передбачити виняток. Новий порядок не застосовуватиметься, якщо петиція до Президента із закликом ветувати закон набере понад 25 тисяч підписів громадян.

Окремо законопроєкт пропонує відновити у Регламенті статтю 137, яка діяла до жовтня 2010 року.

Йдеться про випадки подолання президентського вето. Якщо Верховна Рада повторно ухвалить закон не менш як двома третинами голосів від конституційного складу парламенту, а Президент не підпише його у визначений строк, Голова Верховної Ради зможе самостійно офіційно оприлюднити такий закон.

Зміни щодо публікації законів

Документ також пропонує внести зміни до статті 139 Регламенту Верховної Ради.

Зокрема, передбачається, що закони, підписані Президентом України, а також закони, оприлюднені Головою Верховної Ради у порядку нових статей 130-1 та 137, публікуватимуться у газеті «Голос України», у «Відомостях Верховної Ради України» та розміщуватимуться на офіційному сайті парламенту.

Такі примірники визнаватимуться оригіналами законів і зберігатимуться в Апараті Верховної Ради.

Як автори обґрунтовують зміни

У пояснювальній записці автори вказують, що чинний механізм підписання та оприлюднення законів складається з кількох етапів: ухвалення закону Верховною Радою, підписання спікером парламенту, підписання Президентом та офіційного оприлюднення.

На думку ініціаторів, наявність десятків законів, які після спливу конституційних строків залишаються без підпису та оприлюднення, свідчить про «недостатність наявного законодавчого забезпечення».

Автори законопроєкту заявляють, що його ухвалення має усунути законодавчу прогалину, забезпечити своєчасне оприлюднення законів та вдосконалити систему стримувань і противаг.

У разі ухвалення закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування. Також передбачається, що Голова Верховної Ради протягом місяця після набрання законом чинності має опублікувати закони, які вважаються схваленими Президентом відповідно до статті 94 Конституції України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.