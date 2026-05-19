У новому ЦК хочуть закріпити «соціальний узуфрукт» для довічного користування чужим майном — це вже викликало критику

У НПУ заявили, що окремі положення про узуфрукт можуть втручатися у право власності спадкоємців.

У проєкті нового Цивільного кодексу України №15150 пропонують окремо врегулювати узуфрукт як різновид речового права на чуже майно, а також запровадити «соціальний узуфрукт». Нотаріальна палата України висловила низку зауважень до цих положень та заявила про ризики втручання у право власності у разі встановлення узуфрукта заповітом.

У проекті нового ЦК пропонують запровадити узуфрукт

У Книзі 3 проєкту Цивільного кодексу України №15150 з’являється окрема глава про узуфрукт.

Зокрема, у проєкті передбачено, що власник речі має право надати її фізичній або юридичній особі — узуфруктарію — у володіння для користування, одержання плодів, продукції, доходів від користування майном. При цьому узуфруктарій зобов’язаний зберігати призначення речі.

Також проєкт передбачає, що:

узуфрукт може бути обмежений забороною окремих видів користування;

узуфрукт можуть встановлювати одночасно або послідовно на користь кількох осіб;

узуфрукт є безоплатним, якщо інше не встановлено законом, договором або заповітом.

Узуфрукт можна буде встановлювати щодо нерухомості та майнових комплексів

У проєкті зазначено, що узуфрукт може встановлюватися законом, договором, заповітом, а у визначених законом випадках — рішенням суду.

Його пропонують дозволити щодо:

неспоживних рухомих речей;

нерухомого майна;

єдиних майнових комплексів, які можуть приносити плоди, продукцію або доходи.

Окремо проєкт передбачає можливість узуфрукта державного та комунального майна.

Такий узуфрукт може бути встановлений безстроково, на певний строк, до настання певної події або до досягнення певної мети.

У проєкті вводять «соціальний узуфрукт»

Окремою статтею проєкту пропонується запровадити «соціальний узуфрукт».

У проєкті зазначено, що:

соціальний узуфрукт можуть встановлювати для забезпечення соціально значущих інтересів;

коло осіб, щодо яких він може встановлюватися, визначатиме закон;

соціальний узуфрукт за загальним правилом діятиме довічно, якщо інше не встановить суд.

Також передбачено, що на відносини за соціальним узуфруктом поширюватимуться приписи ЦК про сервітут з урахуванням особливостей цього інституту.

НПУ висловила зауваження щодо узуфрукта заповітом

Нотаріальна палата України висловила зауваження до положень проєкту про узуфрукт.

У НПУ звернули увагу, що проєкт дозволяє встановлювати узуфрукт не лише договором, а й заповітом. В такому випадку спадкоємець, набуваючи майно, фактично може бути позбавлений права володіння та користування належним йому майном поза своєю волею.

У правовому аналізі зазначається, що встановлення узуфрукта заповітом може бути втручанням у право власності особи, недоторканість якого гарантується Конституцією.

У зв’язку з цим нотаріуси запропонували виключити із проєкту слово «заповіт» у положеннях про встановлення узуфрукта.

Зауваження виникли і до «соціального узуфрукта»

Окремі зауваження НПУ висловила і щодо соціального узуфрукта.

Там вказали, що поширення на соціальний узуфрукт приписів про сервітут підкреслює правову природу користування житлом як сервітуту.

Через це у НПУ не вбачають доцільності запровадження подібного інституту у цивільному законодавстві.

При цьому у правовому аналізі зазначено, що можливим варіантом застосування такого механізму можна розглядати соціальний узуфрукт майна державної та комунальної власності.

Для узуфруктарія передбачають окремі обмеження

У проєкті нового ЦК також передбачено окремі обмеження для узуфруктарія щодо державного та комунального майна.

Зокрема, узуфруктарій не зможе:

відчужувати майно;

вносити його до статутного капіталу юридичних осіб;

встановлювати майнові обтяження;

вносити майно у спільну власність.

Водночас проєкт передбачає право узуфруктарія вживати заходів для відшкодування шкоди, завданої майну третіми особами.

Раніше Нотаріальна палата України також висловила зауваження до нової термінології проекту Цивільного кодексу України №15150.

У НПУ заявили, що проєкт вводить значну кількість нових понять, які раніше не використовувалися в українському законодавстві, зокрема:

«панування»;

«посідання»;

«право очікування»;

«соціальний узуфрукт»;

«правоможність»;

«єдиний нерухомий комплекс».

Окремі зауваження викликало поняття «панування над річчю», яким у проєкті пропонують визначати речове право. У Нотаріальній палаті вважають, що нова термінологія може створити правову невизначеність та проблеми для судової практики, нотаріусів і державних реєстраторів.

Крім того, НПУ висловила зауваження щодо підходу до державної реєстрації прав у проєкті нового ЦК. У палаті заявили, що право власності на нерухоме майно має виникати з правовідносин — договорів, спадкування чи інших юридичних фактів, а не з процедури державної реєстрації права у відповідному реєстрі.

У НПУ також попередили про ризики надмірного домінування державної реєстрації над «природним виникненням, зміною чи припиненням прав» та заявили про небезпеку надання держреєстрації правовстановлювальної ролі.

