Податок для електрокарів стає реальністю: у США пропонують щорічний збір, в Україні — оплату за пробіг

13:33, 19 травня 2026
У США електромобілі хочуть обкласти фіксованим збором, а в Україні обговорювали модель «скільки їздиш — стільки платиш».
Питання окремого податку для власників електромобілів дедалі активніше обговорюють у різних країнах. У США Конгрес може запровадити щорічний збір для електрокарів, а в Україні раніше вже пропонували модель оплати залежно від пробігу автомобіля.

Американські законодавці пояснюють таку ініціативу необхідністю компенсувати витрати на ремонт і утримання доріг, адже власники електромобілів не сплачують паливний податок, з якого фінансується дорожня інфраструктура.

Який збір пропонують у США

Відповідна норма міститься у двопартійному законопроєкті про фінансування автошляхів на суму 580 мільярдів доларів, який Конгрес США планує ухвалити до кінця вересня.

Якщо документ підтримають у нинішній редакції, Федеральне управління автомобільних доріг США має запровадити щорічний «реєстраційний збір» у розмірі 130 доларів для власників електромобілів. Для плагін-гібридів пропонують встановити плату у 35 доларів на рік.

З 2029 року збір планують підвищувати на 5 доларів кожні два роки. У результаті платіж для електрокарів може зрости до 150 доларів на рік, а для плагін-гібридів — до 50 доларів.

Чому у США хочуть оподатковувати електрокари

Голова транспортного комітету Палати представників США Сем Ґрейвз заявив, що власники електромобілів повинні почати «справедливо сплачувати» за користування дорогами.

Експерти з інфраструктури вже давно попереджають, що швидке зростання кількості електромобілів може скоротити надходження до дорожніх фондів. У США ремонт доріг і мостів фінансується переважно за рахунок федерального податку на пальне — 18,4 цента за галон бензину та 24,4 цента за галон дизеля.

Критики електромобілів наголошують, що власники такого транспорту користуються дорогами нарівні з іншими водіями, однак не сплачують паливних податків, з яких фінансується утримання інфраструктури.

Які ідеї щодо податку обговорювали в Україні

В Україні тема окремого збору для електромобілів також уже піднімалася.

Зокрема, у травні 2026 року українці зареєстрували петицію із закликом запровадити для електрокарів систему оподаткування залежно від фактичного пробігу автомобіля, а не фіксований платіж для всіх власників.

Автори звернення наголошували, що електромобілі допомагають зменшувати забруднення повітря, рівень шуму та залежність від нафтопродуктів, тому їхня підтримка є важливою для екології великих міст.

У петиції зазначалося, що багато українців купують електрокари насамперед через економію, а не як дорогий статусний транспорт. Саме тому автори виступили проти однакового фіксованого податку для всіх власників.

Які варіанти розглядають

Також у Верховній Раді раніше обговорювали різні варіанти оподаткування електромобілів через стрімке зростання їхньої кількості в Україні — приблизно з 20 тисяч до майже 300 тисяч авто.

Серед можливих моделей називали:

  • фіксований щорічний платіж;
  • податок залежно від вартості автомобіля;
  • оплату залежно від ємності батареї;
  • систему на основі фактичного пробігу.

Втім, остаточного рішення щодо нового механізму оподаткування електромобілів в Україні наразі немає.

