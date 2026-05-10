  В Україні

Податок на електромобілі пропонують прив’язати до пробігу — замість фіксованих 4 тисяч грн на місяць

08:48, 10 травня 2026
Українці пропонують прив’язати податок на електрокари до фактичного пробігу автомобіля замість фіксованої ставки.
В Україні з’явилася петиція із закликом запровадити для електромобілів систему оподаткування залежно від фактичного пробігу автомобіля, а не фіксований податок для всіх власників електрокарів.

Автори петиції наголошують, що електромобілі є важливою частиною екологічного майбутнього країни, оскільки вони зменшують забруднення повітря, рівень шуму, залежність від нафтопродуктів та викиди парникових газів.

У тексті звернення зазначається, що багато українців обирають електромобілі не як предмет розкоші, а через економію та бажання менше шкодити довкіллю. Водночас фіксований податок, який обговорюють у парламенті, автори називають несправедливим, адже автомобілі використовуються по-різному: частина власників їздить щодня, тоді як інші можуть місяцями не користуватися транспортом.

«Люди, які їздять мало, платитимуть стільки ж, як і ті, хто проїжджає десятки тисяч кілометрів на рік», — йдеться у петиції.

Автори пропонують альтернативну модель — оплату залежно від пробігу автомобіля. На їхню думку, така система відповідатиме принципу «хто більше користується дорогами — той більше платить», а також стимулюватиме менше використовувати транспорт і зменшувати навантаження на дороги.

Окремо в петиції наголошується, що підтримка електромобілів є важливою для покращення екологічної ситуації, особливо у великих містах, де проблема забруднення повітря стає дедалі гострішою.

Петицію №41/009813-26еп зареєстрували 8 травня 2026 року. Наразі вона зібрала 4 підписи із необхідних 25 тисяч.

Що відомо про можливий податок на електромобілі

У Верховній Раді обговорюють можливість запровадження окремого податку для власників електромобілів.

Йдеться про диференційовану модель, за якої розмір платежу може залежати від вартості автомобіля. За попередніми оцінками, для електрокара вартістю близько 30 тисяч доларів податок може становити до 4 тисяч гривень на місяць.

Ініціативу пояснюють необхідністю вирівняти податкове навантаження між власниками електромобілів та автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Власники бензинових і дизельних авто фактично сплачують кошти через акциз у вартості пального, який спрямовується до Дорожнього фонду. Саме з нього фінансують ремонт та будівництво доріг.

У парламенті також звертають увагу, що значна частина електромобілів заряджається вдома за побутовими тарифами на електроенергію, які частково субсидіюються державою.

Остаточного рішення щодо нового механізму оподаткування наразі немає. Серед можливих критеріїв для розрахунку платежу обговорюються вартість автомобіля, ємність батареї та потенційний пробіг. Водночас відстеження фактичного використання авто вважають технічно складним, тому одним із варіантів залишається запровадження фіксованих ставок для різних категорій електромобілів.

До цього в парламенті вже порушували питання окремого платежу для власників електрокарів через стрімке зростання їхньої кількості в Україні — приблизно з 20 тисяч до майже 300 тисяч автомобілів.

