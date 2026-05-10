Налог на электромобили предлагают привязать к пробегу — вместо фиксированных 4 тысяч грн в месяц

08:48, 10 мая 2026
Украинцы предлагают привязать налог на электрокары к фактическому пробегу автомобиля вместо фиксированной ставки.
В Украине появилась петиция с призывом внедрить для электромобилей систему налогообложения в зависимости от фактического пробега автомобиля, а не фиксированный налог для всех владельцев электрокаров.

Авторы петиции подчеркивают, что электромобили являются важной частью экологического будущего страны, поскольку они уменьшают загрязнение воздуха, уровень шума, зависимость от нефтепродуктов и выбросы парниковых газов.

В тексте обращения отмечается, что многие украинцы выбирают электромобили не как предмет роскоши, а из-за экономии и желания меньше вредить окружающей среде. В то же время фиксированный налог, который обсуждают в парламенте, авторы называют несправедливым, ведь автомобили используются по-разному: часть владельцев ездит ежедневно, тогда как другие могут месяцами не пользоваться транспортом.

«Люди, которые ездят мало, будут платить столько же, как и те, кто проезжает десятки тысяч километров в год», — говорится в петиции.

Авторы предлагают альтернативную модель — оплату в зависимости от пробега автомобиля. По их мнению, такая система будет соответствовать принципу «кто больше пользуется дорогами — тот больше платит», а также будет стимулировать меньше использовать транспорт и снижать нагрузку на дороги.

Отдельно в петиции подчеркивается, что поддержка электромобилей важна для улучшения экологической ситуации, особенно в крупных городах, где проблема загрязнения воздуха становится все более острой.

Петицию №41/009813-26еп зарегистрировали 8 мая 2026 года. На данный момент она собрала 4 подписи из необходимых 25 тысяч.

Что известно о возможном налоге на электромобили

В Верховной Раде обсуждают возможность введения отдельного налога для владельцев электромобилей.

Речь идет о дифференцированной модели, при которой размер платежа может зависеть от стоимости автомобиля. По предварительным оценкам, для электрокара стоимостью около 30 тысяч долларов налог может составить до 4 тысяч гривен в месяц.

Инициативу объясняют необходимостью выровнять налоговую нагрузку между владельцами электромобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Владельцы бензиновых и дизельных авто фактически платят средства через акциз в стоимости топлива, который направляется в Дорожный фонд. Именно из него финансируются ремонт и строительство дорог.

В парламенте также обращают внимание, что значительная часть электромобилей заряжается дома по бытовым тарифам на электроэнергию, которые частично субсидируются государством.

Окончательного решения относительно нового механизма налогообложения пока нет. Среди возможных критериев для расчета платежа обсуждаются стоимость автомобиля, емкость батареи и потенциальный пробег. В то же время отслеживание фактического использования авто считают технически сложным, поэтому одним из вариантов остается введение фиксированных ставок для разных категорий электромобилей.

До этого в парламенте уже поднимали вопрос отдельного платежа для владельцев электрокаров из-за стремительного роста их количества в Украине — примерно с 20 тысяч до почти 300 тысяч автомобилей.

