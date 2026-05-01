Платіж до 4 тисяч гривень щомісяця — для власників електромобілів можуть запровадити податок

У Верховній Раді розглядають можливість запровадження щомісячного податку для власників електромобілів. Йдеться про диференційовану модель, за якої розмір платежу залежатиме від вартості транспортного засобу.

За попередніми оцінками, для електрокара ціною близько 30 тисяч доларів податок може становити орієнтовно до 4 тисяч гривень на місяць.

Ініціативу пояснюють необхідністю вирівняти податкове навантаження між власниками електромобілів і авто з двигунами внутрішнього згоряння. Останні фактично сплачують податки через акцизи у вартості бензину та дизельного пального, тоді як власники електрокарів таких витрат не несуть.

Крім того, вказується, що значна частина заряджання електромобілів відбувається вдома за побутовими тарифами на електроенергію, які частково субсидіюються державою.

Остаточного рішення поки немає. Механізм оподаткування ще потребує доопрацювання — зокрема, обговорюється врахування вартості авто, ємності батареї та потенційного пробігу. Водночас відстеження фактичного використання авто вважають складним, тому йдеться про запровадження фіксованих щомісячних ставок для різних категорій електромобілів.

Очікується, що відповідний підхід оформлять у вигляді законодавчої ініціативи після додаткових розрахунків і обговорень.

Раніше в парламенті вже порушували питання запровадження окремого платежу для власників електромобілів. Основною причиною називають стрімке зростання їхньої кількості: автопарк електрокарів в Україні збільшився приблизно з 20 тисяч до майже 300 тисяч.

При цьому власники електромобілів не сплачують акциз, який закладений у вартість бензину та дизелю. Саме ці надходження формують Дорожній фонд, кошти з якого спрямовують на ремонт і будівництво шляхів.

Електрокари також користуються дорожньою інфраструктурою, однак фактично не фінансують її відновлення.

Так, депутати просували ідею запровадження окремого платежу для таких водіїв. Можливий варіант — фіксована сума, яку власники електромобілів сплачуватимуть щомісяця або раз на рік, а всі надходження спрямовуватимуть виключно на розвиток дорожньої інфраструктури.

