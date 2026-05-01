Платеж до 4 тысяч гривен ежемесячно — для владельцев электромобилей могут ввести налог

В Верховной Раде рассматривают возможность введения ежемесячного налога для владельцев электромобилей. Речь идет о дифференцированной модели, при которой размер платежа будет зависеть от стоимости транспортного средства.

По предварительным оценкам, для электрокара стоимостью около 30 тысяч долларов налог может составлять ориентировочно до 4 тысяч гривен в месяц.

Инициативу объясняют необходимостью выравнивания налоговой нагрузки между владельцами электромобилей и авто с двигателями внутреннего сгорания. Последние фактически уплачивают налоги через акцизы в стоимости бензина и дизельного топлива, тогда как владельцы электрокаров таких расходов не несут.

Кроме того, указывается, что значительная часть зарядки электромобилей происходит дома по бытовым тарифам на электроэнергию, которые частично субсидируются государством.

Окончательного решения пока нет. Механизм налогообложения еще требует доработки — в частности, обсуждается учет стоимости автомобиля, емкости батареи и потенциального пробега. В то же время отслеживание фактического использования авто считают сложным, поэтому речь идет о введении фиксированных ежемесячных ставок для разных категорий электромобилей.

Ожидается, что соответствующий подход оформят в виде законодательной инициативы после дополнительных расчетов и обсуждений.

Ранее в парламенте уже поднимали вопрос введения отдельного платежа для владельцев электромобилей. Основной причиной называют стремительный рост их количества: парк электрокаров в Украине увеличился примерно с 20 тысяч до почти 300 тысяч.

При этом владельцы электромобилей не уплачивают акциз, который заложен в стоимость бензина и дизеля. Именно эти поступления формируют Дорожный фонд, средства которого направляются на ремонт и строительство дорог.

Электрокары также пользуются дорожной инфраструктурой, однако фактически не финансируют ее восстановление.

Так, депутаты продвигали идею введения отдельного платежа для таких водителей. Возможный вариант — фиксированная сумма, которую владельцы электромобилей будут уплачивать ежемесячно или раз в год, а все поступления будут направляться исключительно на развитие дорожной инфраструктуры.

