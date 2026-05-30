Пенсии в июне 2026: кто получит надбавки и повышенные выплаты

Что изменится для пенсионеров на Украине с 1 июня 2026 года.

В июне 2026 года масштабное повышение пенсий в Украине не предусмотрено, однако часть пенсионеров все же получит увеличенные выплаты и дополнительные доплаты. В первую очередь, это касается работающих пенсионеров, для которых проведут автоматический перерасчет пенсий при условии приобретения не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа по состоянию на апрель этого года.

Обновленные выплаты таким гражданам начислят в июне вместе с компенсацией за два предыдущих месяца. Отсрочка связана с особенностями представления работодателями отчетности по уплате единого социального взноса, поступающего в Пенсионный фонд только после завершения установленных процедур.

Также в июне продолжат действовать возрастные надбавки для пенсионеров. Лица от 70 до 74 лет будут получать доплату в размере 300 гривен, граждане от 75 до 79 лет — 456 гривен, а пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, — 570 гривен.

Дополнительные пенсионные гарантии предусмотрены для многодетных матерей. Женщины, родившие или воспитавшие пятерых и более детей, могут воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию и получать ежемесячные надбавки за особые заслуги перед Украиной. В отдельных случаях сумма таких доплат превышает тысячу гривен.

В то же время, минимальная пенсия в июне 2026 года останется без изменений и составит 2595 гривен. Новая индексация или дополнительное повышение выплат в этом месяце не запланирована. Такой размер пенсии получают граждане с необходимым минимальным страховым стажем, а также получатели пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

