  1. В Украине

Пенсии в июне 2026: кто получит надбавки и повышенные выплаты

18:54, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что изменится для пенсионеров на Украине с 1 июня 2026 года.
Пенсии в июне 2026: кто получит надбавки и повышенные выплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июне 2026 года масштабное повышение пенсий в Украине не предусмотрено, однако часть пенсионеров все же получит увеличенные выплаты и дополнительные доплаты. В первую очередь, это касается работающих пенсионеров, для которых проведут автоматический перерасчет пенсий при условии приобретения не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа по состоянию на апрель этого года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обновленные выплаты таким гражданам начислят в июне вместе с компенсацией за два предыдущих месяца. Отсрочка связана с особенностями представления работодателями отчетности по уплате единого социального взноса, поступающего в Пенсионный фонд только после завершения установленных процедур.

Также в июне продолжат действовать возрастные надбавки для пенсионеров. Лица от 70 до 74 лет будут получать доплату в размере 300 гривен, граждане от 75 до 79 лет — 456 гривен, а пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, — 570 гривен.

Дополнительные пенсионные гарантии предусмотрены для многодетных матерей. Женщины, родившие или воспитавшие пятерых и более детей, могут воспользоваться правом на досрочный уход на пенсию и получать ежемесячные надбавки за особые заслуги перед Украиной. В отдельных случаях сумма таких доплат превышает тысячу гривен.

В то же время, минимальная пенсия в июне 2026 года останется без изменений и составит 2595 гривен. Новая индексация или дополнительное повышение выплат в этом месяце не запланирована. Такой размер пенсии получают граждане с необходимым минимальным страховым стажем, а также получатели пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]