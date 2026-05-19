Військовий загинув дорогою до нової частини: суд встановив, чи пов’язано це з виконанням служби

Військовослужбовець їхав до нового місця служби на виконання наказу командира, а тому частина мала провести спеціальне розслідування та скласти акт НВ-3.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув справу щодо загибелі мобілізованого військовослужбовця, який потрапив у смертельну ДТП дорогою до нового місця служби після переведення до іншої військової частини. Після службового розслідування командування дійшло висновку, що аварія пов’язана з проходженням військової служби, однак не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби.

Саме через таке формулювання до суду звернулася дружина загиблого військового. Вона наполягала, що її чоловік фактично виконував наказ командира та прямував до нового місця служби, а тому військова частина мала провести спеціальне розслідування і скласти акт за формою НВ-3. Суд погодився з цими аргументами та зазначив, що військовослужбовець на момент ДТП продовжував проходити службу, перебував у списках особового складу частини та виконував обов’язки військової служби.

Обставини справи № 560/2669/26

Чоловіка позивачки мобілізували у липні 2022 року. Надалі він проходив службу у військовій частині, яка стала відповідачем у справі.

1 травня 2024 року командир частини видав наказ про його переміщення до іншої військової частини. Військовослужбовець мав прибути до нового місця служби до 4 травня 2024 року.

4 травня 2024 року під час поїздки автомобілем трасою Дніпро — Харків військовослужбовець потрапив у ДТП. За матеріалами справи, він не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся, а сам солдат отримав тяжкі травми. Згодом він помер у лікарні.

Після цього військова частина провела службове розслідування та склала акт НВ-2. У наказі командира частини зазначалося, що ДТП пов’язана з проходженням військової служби, однак не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби. Саме цей висновок і став предметом спору.

Позиція військової частини

Військова частина стверджувала, що акт НВ-3 не складався обґрунтовано, оскільки на момент ДТП військовослужбовець нібито вже здав справи та посаду у попередній частині.

На думку відповідача, це виключало можливість вважати, що солдат виконував обов’язки військової служби в момент аварії.

Що встановив суд

Суд проаналізував положення Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та Інструкції Міністерства оборони №332 щодо розслідування нещасних випадків із військовослужбовцями.

У рішенні зазначено, що закон відносить до виконання обов’язків військової служби, зокрема, прямування на службу або зі служби, службові поїздки, а також виконання наказів командирів.

Інструкція №332 передбачає проведення спеціального розслідування смертельних випадків, якщо є ознаки того, що вони сталися під час виконання обов’язків військової служби.

Суд встановив, що військовослужбовець прямував до нового місця служби відповідно до наказу командира та припису про переміщення. Крім того, він не був виключений зі списків особового складу військової частини.

Окремо суд звернув увагу, що сама військова частина згодом внесла зміни до наказу про переміщення, якими фактично підтвердила, що станом на дату ДТП військовослужбовець продовжував перебувати у списках особового складу.

Суд також послався на Інструкцію №280, відповідно до якої військовослужбовці, які прямують до нового місця служби, продовжують обліковуватися у військовій частині, яка їх направила, доки не прибудуть до нового місця служби.

За висновком суду, твердження військової частини про те, що здача справ та посади має наслідки, тотожні припиненню військової служби, є безпідставними.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що службове розслідування було проведене з порушенням вимог Інструкції №332, оскільки військова частина безпідставно не провела спеціального розслідування смерті військовослужбовця та не склала акт НВ-3.

У рішенні зазначено, що ДТП сталася за обставин, які відповідно до законодавства належать до виконання обов’язків військової служби.

У підсумку суд визнав протиправним і скасував наказ командира військової частини про результати службового розслідування. Також суд зобов’язав військову частину провести спеціальне розслідування та за його результатами скласти акт НВ-3 з урахуванням висновків суду.

Крім того, суд стягнув із військової частини на користь позивачки понад 12 тисяч гривень судових витрат, зокрема 10 тисяч гривень витрат на правничу допомогу.

Рішення може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.