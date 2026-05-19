Оклад 23 тысячи гривен: Киевский апелляционный суд сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет секретаря судебного заседания и двух специалистов.

Киевский апелляционный суд сообщил о наличии должностей государственной службы.

Среди них:

главный специалист отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению гражданских дел;

главный специалист отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел;

секретарь судебного заседания отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению гражданских дел.

Обязательные требования к кандидатам:

гражданство Украины;

степень высшего образования не ниже бакалавра или младшего бакалавра по специальности «Право»;

свободное владение государственным языком.

Условия оплаты труда:

должностной оклад – 23 464 грн;

надбавки, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

«Для рассмотрения кандидатуры предлагаем лицам, претендующим на занятие должностей в аппарате суда, направлять на официальный электронный адрес суда [email protected] резюме (в произвольной форме либо по форме согласно примеру) и мотивационные письма.

Назначение на должности в аппарате суда осуществляется руководителем государственной службы – руководителем аппарата – по результатам собеседования.

Для участия в собеседовании уполномоченным руководителем аппарата суда лицом будут приглашаться кандидаты по результатам обработки поданных документов. Такое приглашение будет осуществляться средствами телекоммуникационной связи путем сообщения/согласования даты и времени проведения собеседования», - говорится в заявлении.

