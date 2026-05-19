Оклад 23 тысячи гривен: Киевский апелляционный суд сообщил о наличии вакантных должностей
Киевский апелляционный суд сообщил о наличии должностей государственной службы.
Среди них:
- главный специалист отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению гражданских дел;
- главный специалист отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел;
- секретарь судебного заседания отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению гражданских дел.
Обязательные требования к кандидатам:
- гражданство Украины;
- степень высшего образования не ниже бакалавра или младшего бакалавра по специальности «Право»;
- свободное владение государственным языком.
Условия оплаты труда:
- должностной оклад – 23 464 грн;
- надбавки, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».
«Для рассмотрения кандидатуры предлагаем лицам, претендующим на занятие должностей в аппарате суда, направлять на официальный электронный адрес суда [email protected] резюме (в произвольной форме либо по форме согласно примеру) и мотивационные письма.
Назначение на должности в аппарате суда осуществляется руководителем государственной службы – руководителем аппарата – по результатам собеседования.
Для участия в собеседовании уполномоченным руководителем аппарата суда лицом будут приглашаться кандидаты по результатам обработки поданных документов. Такое приглашение будет осуществляться средствами телекоммуникационной связи путем сообщения/согласования даты и времени проведения собеседования», - говорится в заявлении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.