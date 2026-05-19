  1. В Украине

Оклад 23 тысячи гривен: Киевский апелляционный суд сообщил о наличии вакантных должностей

13:51, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд ищет секретаря судебного заседания и двух специалистов.
Оклад 23 тысячи гривен: Киевский апелляционный суд сообщил о наличии вакантных должностей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский апелляционный суд сообщил о наличии должностей государственной службы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди них:

  • главный специалист отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению гражданских дел;
  • главный специалист отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел;
  • секретарь судебного заседания отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению гражданских дел.

Обязательные требования к кандидатам:

  • гражданство Украины;
  • степень высшего образования не ниже бакалавра или младшего бакалавра по специальности «Право»;
  • свободное владение государственным языком.

Условия оплаты труда:

  • должностной оклад – 23 464 грн;
  • надбавки, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

«Для рассмотрения кандидатуры предлагаем лицам, претендующим на занятие должностей в аппарате суда, направлять на официальный электронный адрес суда [email protected] резюме (в произвольной форме либо по форме согласно примеру) и мотивационные письма.

Назначение на должности в аппарате суда осуществляется руководителем государственной службы – руководителем аппарата – по результатам собеседования.

Для участия в собеседовании уполномоченным руководителем аппарата суда лицом будут приглашаться кандидаты по результатам обработки поданных документов. Такое приглашение будет осуществляться средствами телекоммуникационной связи путем сообщения/согласования даты и времени проведения собеседования», - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киевский апелляционный суд

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи

Высший совет правосудия объяснил решение техническим сбоем в системе видеосвязи и отсутствием оснований для дисциплинарного производства в отношении руководителя ГСА Украины.

Государственные органы не ответили на запросы ВСП, из-за чего вопрос об увольнении судьи Наталии Добривской отложили

ВСП исключил из повестки дня и отложил рассмотрение вопросов об увольнении двух судей в отставку.

Удар по deep strike: основатель Fire Point Денис Штиллерман обвинил ЦБК в задержке международных контрактов

По словам Дениса Штилермана, Центр противодействия коррупции задержал запуск европейского противобаллистического щита Freyja, рассылая иностранным послам документацию украинской компании Fire Point.

Электросамокаты опередили законодательство: почему ответственность за ДТП несут пользователи, а не прокатные сервисы

Пока сервисы проката считают прибыль, украинские суды выносят приговоры водителям электросамокатов, назначая реальные условные сроки и сотни тысяч гривен штрафов за сбивание пешеходов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]