Украина открывает дорогу к международным инвестиционным спорам – закон

12:27, 19 мая 2026
Новый закон разрешает рассматривать в Украине международные инвестиционные споры.
Президент Владимир Зеленский подписал 19 мая закон 4856-IX, который позволяет рассматривать в Украине международные инвестиционные споры. Это должно способствовать привлечению иностранных инвестиций для послевоенного восстановления страны и сделать государство привлекательной площадкой для разрешения коммерческих споров.

Речь идет о законопроекте № 12141. Документ 28 апреля поддержали 291 депутат.

Законопроект приводит наше законодательство в соответствие с Типовым законом ЮНСИТРАЛ (ООН) и позволяет международным арбитражам рассматривать инвестиционные споры, если это предусмотрено соглашением сторон.

Ранее к документу были замечания юруправления и Верховного Суда, поэтому законопроект доработали. Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал принять его во втором чтении и в целом.

«Судебно-юридическая газета» уже ранее отмечала, что длительное время компетенция международного коммерческого арбитража в Украине была ограничена преимущественно стандартными внешнеторговыми операциями. Крупные инвестиционные споры с участием государства обычно требовали обращения в иностранные арбитражные институты (ICC, LCIA, SCC), что существенно удорожало процесс для украинской стороны и инвесторов. Благодаря законодательным изменениям Украина сможет стать конкурентной площадкой для разрешения инвестиционных споров.

