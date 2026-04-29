Украина создает собственный хаб для инвестиционных споров: что предусматривает новый закон о коммерческом арбитраже

Обновленный Закон о МКАС не только расширяет перечень споров, которые можно решать в Украине, но и модернизирует процедуры назначения арбитров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина делает очередной шаг к формированию конкурентной и предсказуемой среды для решения международных коммерческих и инвестиционных споров. Принятие во втором чтении законопроекта № 12141 существенно расширяет компетенцию национальной системы арбитража.

Важным изменением законопроекта является расширение предметной компетенции арбитражных механизмов. Отныне она будет охватывать не только классические коммерческие споры, но и инвестиционные конфликты, а также споры на рынках капитала.

«Судебно-юридическая газета» уже ранее отмечала, что долгое время компетенция международного коммерческого арбитража в Украине была ограничена преимущественно стандартными внешнеторговыми операциями. Крупные инвестиционные споры с участием государства обычно требовали обращения в иностранные арбитражные институты (ICC, LCIA, SCC), что существенно удорожало процесс для украинской стороны и инвесторов. Благодаря законодательным изменениям Украина сможет стать конкурентной площадкой для решения инвестиционных споров.

Расширение компетенции

Главным изменением закона является новая редакция пункта 2 статьи 1 Закона «О международном коммерческом арбитраже». К компетенции арбитража теперь могут передаваться споры между инвестором, то есть участником инвестиционной деятельности, и государством, или межправительственными организациями в связи с осуществлением инвестиций на территории Украины или другого государства. Основанием для такого обращения может быть международный договор, закон Украины или непосредственно арбитражное соглашение в контракте.

Также в арбитраж могут передаваться споры в сфере рынков капитала. Производства между администратором по выпуску облигаций и эмитентом, или лицами, предоставляющими обеспечение, при условии, что хотя бы одна из сторон является предприятием с иностранными инвестициями.

Арбитраж может рассматривать гражданско-правовые споры, если предмет арбитражного соглашения связан более чем с одним государством, или если место выполнения значительной части обязательств находится за границей.

Статус МКАС и МАК

Одним из наиболее дискуссионных вопросов была попытка предоставить Международному коммерческому арбитражному суду и Морской арбитражной комиссии статус юридических лиц.

Однако во время повторного рассмотрения Комитет по вопросам правовой политики решил отказаться от этой идеи. Основная аргументация заключалась в желании сохранить стабильную институциональную модель и избежать процессуальных рисков при голосовании. Таким образом, эти учреждения остаются самостоятельными постоянно действующими арбитражными институтами при Торгово-промышленной палате Украины. Это решение позволяет сохранить наработанную десятилетиями практику и авторитет украинских арбитражных учреждений без радикального изменения их правовой природы.

Модернизация процедур назначения арбитров

Закон детализирует функции Президента Торгово-промышленной палаты Украины как назначающего органа. Он будет выполнять административные функции, такие как назначение арбитров, решение вопросов об отводе или прекращении мандата арбитра, для арбитражей, образуемых для рассмотрения конкретного дела. Для постоянно действующих учреждений эти функции возлагаются на органы, определенные их регламентами.

В частности, в случае отсутствия соглашения сторон, назначающий орган формирует состав арбитража. При назначении арбитров органы должны учитывать требования к квалификации и обеспечивать независимость и беспристрастность.

Решения Президента ТПП или назначающего органа учреждения относительно назначения или отвода арбитра не подлежат обжалованию. Это существенный момент для скорости процесса.

Действие Закона во времени и государственная стратегия поддержки

Новые правила по расширению компетенции распространяются даже на те арбитражные соглашения, которые были заключены до вступления в силу этого закона.

Кабинету Министров рекомендовано указывать МКАС при ТПП как одну из опций для урегулирования споров в новых международных договорах о защите инвестиций. Госпредприятиям и органам власти рекомендовано включать во внешнеэкономические договоры ссылки на национальные арбитражные учреждения, чтобы в случае споров не тратить большие средства на иностранное представительство.

Бесплатная юридическая помощь

Законопроект также вносит изменения в Закон «О бесплатной юридической помощи», расширяя круг лиц, имеющих на нее право. Это касается лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией РФ, для защиты их прав и обжалования решений о признании статуса пострадавшего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.