Конкурс в апелляционные суды: ВККС обобщила информацию о кандидатах
12:03, 19 мая 2026
В Комиссии продолжается конкурс на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала обобщенную таблицу с информацией о результатах прохождения кандидатами этапов конкурса и их текущем статусе.
В ней можно просмотреть:
- результаты кандидатов на каждом этапе квалификационного оценивания;
- решения Комиссии относительно кандидатов на соответствующих этапах конкурса;
- информацию о допуске к следующим стадиям процедуры;
- текущий статус кандидатов;
- трансляции экзаменов;
- записи собеседований в составе коллегий и пленарного состава Комиссии;
- сведения об утверждении рейтингов и определении победителей конкурса.
В ВККС подчеркнули, что такая информация обеспечивает открытость конкурсной процедуры и доступ к актуальным данным кандидатов в апелляционные суды.
Всего для участия в конкурсе в апелляционные суды:
- 2076 человек обратились с заявлениями для участия в конкурсе;
- 1858 кандидатов допущены к конкурсу и квалификационному оцениванию;
- 1588 кандидатов успешно сдали тестирование знаний в сфере права и специализации соответствующего суда;
- 1120 кандидатов успешно сдали тестирование когнитивных способностей;
- 857 кандидатов успешно выполнили практическое задание;
- в отношении 232 кандидатов утвержден рейтинг;
- 178 кандидатов признаны победителями конкурса и рекомендованы для назначения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.