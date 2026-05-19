  1. Суд инфо

Конкурс в апелляционные суды: ВККС обобщила информацию о кандидатах

12:03, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Комиссии продолжается конкурс на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.
Конкурс в апелляционные суды: ВККС обобщила информацию о кандидатах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала обобщенную таблицу с информацией о результатах прохождения кандидатами этапов конкурса и их текущем статусе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ней можно просмотреть:

  • результаты кандидатов на каждом этапе квалификационного оценивания;
  • решения Комиссии относительно кандидатов на соответствующих этапах конкурса;
  • информацию о допуске к следующим стадиям процедуры;
  • текущий статус кандидатов;
  • трансляции экзаменов;
  • записи собеседований в составе коллегий и пленарного состава Комиссии;
  • сведения об утверждении рейтингов и определении победителей конкурса.

В ВККС подчеркнули, что такая информация обеспечивает открытость конкурсной процедуры и доступ к актуальным данным кандидатов в апелляционные суды.

Всего для участия в конкурсе в апелляционные суды:

  • 2076 человек обратились с заявлениями для участия в конкурсе;
  • 1858 кандидатов допущены к конкурсу и квалификационному оцениванию;
  • 1588 кандидатов успешно сдали тестирование знаний в сфере права и специализации соответствующего суда;
  • 1120 кандидатов успешно сдали тестирование когнитивных способностей;
  • 857 кандидатов успешно выполнили практическое задание;
  • в отношении 232 кандидатов утвержден рейтинг;
  • 178 кандидатов признаны победителями конкурса и рекомендованы для назначения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи

Высший совет правосудия объяснил решение техническим сбоем в системе видеосвязи и отсутствием оснований для дисциплинарного производства в отношении руководителя ГСА Украины.

Государственные органы не ответили на запросы ВСП, из-за чего вопрос об увольнении судьи Наталии Добривской отложили

ВСП исключил из повестки дня и отложил рассмотрение вопросов об увольнении двух судей в отставку.

Удар по deep strike: основатель Fire Point Денис Штиллерман обвинил ЦБК в задержке международных контрактов

По словам Дениса Штилермана, Центр противодействия коррупции задержал запуск европейского противобаллистического щита Freyja, рассылая иностранным послам документацию украинской компании Fire Point.

Электросамокаты опередили законодательство: почему ответственность за ДТП несут пользователи, а не прокатные сервисы

Пока сервисы проката считают прибыль, украинские суды выносят приговоры водителям электросамокатов, назначая реальные условные сроки и сотни тысяч гривен штрафов за сбивание пешеходов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]