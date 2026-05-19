Конкурс в апелляционные суды: ВККС обобщила информацию о кандидатах

В Комиссии продолжается конкурс на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала обобщенную таблицу с информацией о результатах прохождения кандидатами этапов конкурса и их текущем статусе.

В ней можно просмотреть:

результаты кандидатов на каждом этапе квалификационного оценивания;

решения Комиссии относительно кандидатов на соответствующих этапах конкурса;

информацию о допуске к следующим стадиям процедуры;

текущий статус кандидатов;

трансляции экзаменов;

записи собеседований в составе коллегий и пленарного состава Комиссии;

сведения об утверждении рейтингов и определении победителей конкурса.

В ВККС подчеркнули, что такая информация обеспечивает открытость конкурсной процедуры и доступ к актуальным данным кандидатов в апелляционные суды.

Всего для участия в конкурсе в апелляционные суды:

2076 человек обратились с заявлениями для участия в конкурсе;

1858 кандидатов допущены к конкурсу и квалификационному оцениванию;

1588 кандидатов успешно сдали тестирование знаний в сфере права и специализации соответствующего суда;

1120 кандидатов успешно сдали тестирование когнитивных способностей;

857 кандидатов успешно выполнили практическое задание;

в отношении 232 кандидатов утвержден рейтинг;

178 кандидатов признаны победителями конкурса и рекомендованы для назначения.

