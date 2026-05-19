  1. В Україні

На Прикарпатті викрили схему розкрадання газу з ГТС на 203 мільйони гривень

15:52, 19 травня 2026
На Прикарпатті прокурори викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Зазначається, що організував її керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. До реалізації схеми він залучив трьох підлеглих.

За словами Руслана Кравченка, підприємство користувалося державною газотранспортною системою для транспортування видобутого газу. Облік палива здійснювався через спеціальний вузол, який перебуває під контролем та пломбуванням «Оператора ГТС України».

За даними слідства, з січня 2022 року по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу.

«Схема була примітивною за способом, але масштабною за наслідками: за допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії, через що електронний обчислювач фіксував викривлені дані про обсяги газу.

У результаті держава недоотримала понад 8 мільйонів кубометрів газу. Фактично паливо незаконно відбирали з мережі та продавали на ринку як власний ресурс. 

Сума встановлених збитків – понад 203 мільйони гривень», - сказав він.

Організатора схеми та трьох його спільників затримано. Їм повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Генпрокурор додав, що наразі готуються клопотання про тримання під вартою. Також прокурори наполягатимуть на заставі у розмірі завданих державі збитків – 203 мільйони гривень.

«Коли крадуть газ із державної системи – це не «бізнес». Це прямі збитки державі та удар по енергетичній безпеці країни. Слідство триває. Працюємо далі», - сказав він.

ОГП Прикарпаття Руслан Кравченко

