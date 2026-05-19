На Прикарпатье разоблачили схему хищения газа из ГТС на 203 миллиона гривен

15:52, 19 мая 2026
С января 2022 года по октябрь 2025 года участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа.
На Прикарпатье прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного отбора природного газа из газотранспортной системы Украины. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Отмечается, что организовал ее руководитель частного предприятия, занимавшегося добычей полезных ископаемых. К реализации схемы он привлек трех подчиненных.

По словам Руслана Кравченко, предприятие пользовалось государственной газотранспортной системой для транспортировки добытого газа. Учет топлива осуществлялся через специальный узел, который находится под контролем и пломбированием «Оператора ГТС Украины».

По данным следствия, с января 2022 года по октябрь 2025 года участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа.

«Схема была примитивной по способу, но масштабной по последствиям: с помощью специального ключа перекрывали кран на измерительной линии, из-за чего электронный вычислитель фиксировал искаженные данные об объемах газа.

В результате государство недополучило более 8 миллионов кубометров газа. Фактически топливо незаконно отбирали из сети и продавали на рынке как собственный ресурс.

Сумма установленных убытков – более 203 миллионов гривен», - сказал он.

Организатор схемы и трое его сообщников задержаны. Им сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Генпрокурор добавил, что в настоящее время готовятся ходатайства о содержании под стражей. Также прокуроры будут настаивать на залоге в размере причиненного государству ущерба – 203 миллиона гривен.

«Когда воруют газ из государственной системы – это не «бизнес». Это прямые убытки государству и удар по энергетической безопасности страны. Следствие продолжается. Работаем дальше», - сказал он.

ОГП Прикарпатье Руслан Кравченко

