Водительские документы, утраченные в результате обстрелов, можно восстановить бесплатно — Главный сервисный центр МВД

Главный сервисный центр МВД сообщил о возможности бесплатного восстановления водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств для граждан, чьи документы были утеряны или уничтожены в результате обстрелов.

Восстановление доступно несколькими способами: через сервисные центры МВД, мобильные сервисные центры МВД, а также онлайн — в «Кабинете водителя».

Для получения услуги необходимо подтвердить факт утраты документов в результате вражеских обстрелов. Таким подтверждением может быть выписка или документ, выданный органами досудебного расследования.

