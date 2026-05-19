  1. В Украине

Водительские документы, утраченные в результате обстрелов, можно восстановить бесплатно — Главный сервисный центр МВД

15:57, 19 мая 2026
Услуга доступна в сервисных центрах, мобильных подразделениях или онлайн в «Кабинете водителя».
Главный сервисный центр МВД сообщил о возможности бесплатного восстановления водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств для граждан, чьи документы были утеряны или уничтожены в результате обстрелов.

Лица, у которых водительские удостоверения или свидетельства о регистрации транспортных средств были уничтожены или утеряны в результате вооруженной агрессии РФ, могут восстановить их бесплатно.

Восстановление доступно несколькими способами: через сервисные центры МВД, мобильные сервисные центры МВД, а также онлайн — в «Кабинете водителя».

Для получения услуги необходимо подтвердить факт утраты документов в результате вражеских обстрелов. Таким подтверждением может быть выписка или документ, выданный органами досудебного расследования.

Лента новостей

