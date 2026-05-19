Повышение стоимости проезда в Киеве: изменится ли что-то для студентов и учеников

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о трамваях, троллейбусах, автобусах, метро.

Киевская городская государственная администрация отметила, что для студентов и учеников сохраняются льготные условия:

студенты будут оплачивать 50% стоимости месячного проездного;

ученики в течение учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом — со скидкой 75%.

Отдельно планируют ввести пересадочный билет за 60 грн, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

В КГГА напомнили, что стоимость проезда в столице не пересматривали с 2018 года. Необходимость обновления тарифов объясняют ростом расходов на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Ввести новые тарифы планируют с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.

