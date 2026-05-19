Водійські документи, втрачені через обстріли, можна відновити безоплатно — Головний сервісний центр МВС
Головний сервісний центр МВС повідомив про можливість безоплатного відновлення посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, чиї документи були втрачені або знищені внаслідок обстрілів.
Люди, у яких посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів були знищені чи втрачені через збройну агресію РФ, можуть відновити їх безоплатно.
Відновлення доступне кількома способами: через сервісні центри МВС, мобільні сервісні центри МВС, а також онлайн — у Кабінеті водія.
Для отримання послуги необхідно підтвердити факт втрати документів унаслідок ворожих обстрілів. Таким підтвердженням може бути витяг або документ, виданий органами досудового розслідування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.