Водійські документи, втрачені через обстріли, можна відновити безоплатно — Головний сервісний центр МВС

Послуга доступна у сервісних центрах, мобільних підрозділах або онлайн у «Кабінеті водія».

Головний сервісний центр МВС повідомив про можливість безоплатного відновлення посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, чиї документи були втрачені або знищені внаслідок обстрілів.

Відновлення доступне кількома способами: через сервісні центри МВС, мобільні сервісні центри МВС, а також онлайн — у Кабінеті водія.

Для отримання послуги необхідно підтвердити факт втрати документів унаслідок ворожих обстрілів. Таким підтвердженням може бути витяг або документ, виданий органами досудового розслідування.

