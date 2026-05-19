Водійські документи, втрачені через обстріли, можна відновити безоплатно — Головний сервісний центр МВС

15:57, 19 травня 2026
Послуга доступна у сервісних центрах, мобільних підрозділах або онлайн у «Кабінеті водія».
Головний сервісний центр МВС повідомив про можливість безоплатного відновлення посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, чиї документи були втрачені або знищені внаслідок обстрілів.

Люди, у яких посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів були знищені чи втрачені через збройну агресію РФ, можуть відновити їх безоплатно.

Відновлення доступне кількома способами: через сервісні центри МВС, мобільні сервісні центри МВС, а також онлайн — у Кабінеті водія.

Для отримання послуги необхідно підтвердити факт втрати документів унаслідок ворожих обстрілів. Таким підтвердженням може бути витяг або документ, виданий органами досудового розслідування.

