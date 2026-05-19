  1. В Україні

Шахраї прикриваються іменем Київської ОДА і виманюють гроші нібито «на ЗСУ»

16:55, 19 травня 2026
Невідомі особи надсилають фейкові листи, телефонують і звертаються до підприємств, установ та організацій із проханням або вимогою перерахувати кошти нібито на потреби Сил оборони України.
В Україні активізувалися шахраї, які від імені адміністрації  Київської області та її керівництва звертаються до підприємств і громадян із вимогою перерахувати кошти нібито на потреби Сил оборони України.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

За його словами, наразі зафіксовано випадки, коли невідомі особи, прикриваючись Київською ОДА, а також використовуючи його ім’я та імена членів команди, надсилають фейкові листи, телефонують і звертаються до підприємств, установ та організацій із проханням або вимогою перерахувати кошти нібито на потреби Сил оборони України.

«Офіційно повідомляю: Київська обласна державна адміністрація не надсилала жодних подібних листів, не уповноважувала сторонніх осіб на збір коштів та не здійснює фінансових зборів у такий спосіб.

Усі подібні звернення, листи, дзвінки та повідомлення є фейковими та мають ознаки шахрайства», - вказав він.

Керівників підприємств, установ, організацій та громадян закликають бути уважними, ретельно перевіряти достовірність отриманих звернень, реквізитів і документів та не перераховувати кошти за сумнівними запитами.

Наразі інформацію щодо виявлених фактів передали до правоохоронних органів.

шахрай ЗСУ ОДА Київська область

