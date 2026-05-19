  1. В Україні

Кияни вимагають пільговий проїзд для ВПО, родин військових, медиків і вчителів після анонсу нових тарифів

16:32, 19 травня 2026
Автори звернення закликають КМДА запровадити соцтариф після анонсованого підвищення вартості проїзду з 8 до 30 гривень.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві хочуть встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Мова йде про трамваї, тролейбуси, автобуси, метро. Також у столиці планують запровадити квиток на проїзд за 60 грн з пересадками на 90 хвилин. Таким чином, безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн. Така вартість місячного проїзного є вищою, ніж, зокрема, безлімітного проїзного у Німеччині, який у перерахунку коштує близько 3235 грн.

У відповідь на підвищення цін на сайті Київської міської державної адміністрації зареєстрували петицію №14229 із закликом запровадити соціальні тарифи на громадський транспорт для внутрішньо переміщених осіб, родин військових, медиків, учителів, соціальних працівників і волонтерів.

Автори петиції заявляють, що КМДА планує з 15 липня 2026 року підвищити вартість разового проїзду в громадському транспорті з 8 до 30 грн. У тексті петиції зазначається, що у проєкті розпорядження не передбачені окремі пільги для внутрішньо переміщених осіб, родин мобілізованих та загиблих військовослужбовців, працівників комунальних медичних і освітніх закладів, соціальних працівників та волонтерів.

Автори звернення наводять дані, згідно з якими у Києві офіційно зареєстровані 402 635 ВПО. Також зазначається, що в Україні налічується 1,5 мільйона ветеранів і ветеранок, значна частина яких проживає у столиці, а також тисячі родин мобілізованих і загиблих захисників.

У петиції вказується, що після підвищення тарифів витрати на транспорт для окремих категорій населення можуть суттєво зрости. Зокрема, для ВПО без пересадок 40 поїздок на місяць коштуватимуть 1200 грн замість 320 грн, а з пересадками — 2400 грн. Для медиків і вчителів пакет із 50 поїздок обійдеться у 1322 грн.

Автори пропонують запровадити модель «Київський соціальний квиток». Серед ініціатив — безкоштовний проїзд для ВПО, зареєстрованих у Києві, родин мобілізованих військовослужбовців та сімей загиблих захисників, а також 50% знижки для медиків, педагогів, працівників соціальних служб і волонтерів.

Окрім цього, у петиції пропонують створити соціальний місячний абонемент вартістю 30% від мінімальної зарплати для малозабезпечених родин, отримувачів субсидій і соціальної допомоги, а також забезпечити цілорічний безкоштовний проїзд для учнів київських шкіл.

Автори звернення зазначають, що бюджет Києва на 2026 рік становить 113,2 млрд грн, а реалізація повного пакета соціальних пільг, за їхніми оцінками, коштуватиме від 0,8 до 1,2 млрд грн на рік.

