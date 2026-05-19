Заповіт чи спадковий договір – що обрати

У Мін’юсті пояснили, як працюють ці механізми та чим відрізняється одностороннє волевиявлення від договірних зобов’язань.

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило, чим відрізняються заповіт і спадковий договір, та які правові наслідки мають ці інструменти розпорядження майном.

Що таке заповіт

Заповіт є особистим розпорядженням фізичної особи щодо її майна, майнових прав і обов’язків на випадок смерті, яке складається у встановленому законом порядку (ст. 1233 Цивільного кодексу України).

За правовою природою заповіт є одностороннім правочином і набуває чинності лише після смерті заповідача. Він має відповідати як спеціальним вимогам, визначеним нормами глави 85 ЦК України, так і загальним вимогам до правочинів.

Заповіт може складати лише особа з повною цивільною дієздатністю, особисто, без можливості представництва.

Документ оформлюється у письмовій формі із зазначенням місця і часу його складання. Він має бути нотаріально посвідчений, а також може бути написаний власноруч або за допомогою технічних засобів. У визначених законом випадках його можуть посвідчувати інші уповноважені посадові особи.

При цьому від заповідача не вимагається підтвердження права власності на майно, яке він заповідає.

Кого не можна позбавити спадщини

Незалежно від змісту заповіту право на обов’язкову частку у спадщині мають:

малолітні та неповнолітні діти, а також повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова або вдівець;

непрацездатні батьки спадкодавця.

Такі особи отримують половину частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом.

Спадковий договір

Відповідно до статті 1302 ЦК України, за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати визначені розпорядження другої сторони (відчужувача), а після його смерті набуває право власності на майно.

Такий договір укладається письмово, обов’язково посвідчується нотаріусом і підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі. У разі недотримання вимог він є недійсним.

Набувач може бути зобов’язаний виконувати дії майнового або немайнового характеру як до, так і після смерті відчужувача, за винятком дій, що порушують закон або обмежують права людини.

Правовий режим майна

На майно, яке є предметом спадкового договору, нотаріус накладає заборону відчуження. Заповіт щодо такого майна, навіть якщо він складений пізніше, є нікчемним у відповідній частині.

Особливості виконання

Спадковий договір може передбачати догляд, утримання, оплату витрат, виконання інших обов’язків. При цьому набувач виконує їх за власний рахунок і не отримує компенсації.

Сторони можуть також визначити особу, яка контролюватиме виконання договору після смерті відчужувача.

Розірвання договору

Спадковий договір може бути розірваний судом:

за вимогою відчужувача — у разі невиконання умов;

за вимогою набувача — якщо виконання стало неможливим.

Також договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.

Основні відмінності між заповітом і спадковим договором

У Мін’юсті зазначають, що ключові відмінності полягають у наступному:

заповіт є одностороннім правочином, а спадковий договір — двостороннім;

на спадковий договір не поширюються норми спадкового права, зокрема щодо обов’язкової частки;

набувач у договорі має обов’язки перед відчужувачем ще за його життя або після смерті;

заповіт можна змінювати або скасовувати в будь-який час, спадковий договір — лише за згодою сторін або через суд;

майно за спадковим договором захищене забороною відчуження;

набувач не відповідає за борги спадкодавця;

заповіт не діє щодо майна, включеного до спадкового договору;

договір може укладатися щодо спільного майна подружжя;

спадковий договір має договірну природу та передбачає взаємні зобов’язання сторін.

У відомстві підкреслюють, що спадковий договір поєднує елементи розпорядження на випадок смерті та цивільного договору, тоді як заповіт є виключно особистим одностороннім волевиявленням.

