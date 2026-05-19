Перегляд судових рішень за виключними обставинами, якщо рішення суду ще не виконане: КСУ розглянув конституційність норми КАС України

Один із заявників, ліквідатор аварії на ЧАЕС, оскаржує неможливість перегляду справи через критерій «невиконаного рішення».

Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційними скаргами Тимошенкова Володимира Івановича, Петричука Олександра Анатолійовича, Васильєвої Ірини Михайлівни, Губка Ігоря Івановича, Цимбала Михайла Андрійовича, Ващенка Сергія Євгенійовича, Тимошенкової Оксани Василівни, Стариченка Миколи Петровича, Сірякова Олександра Івановича, Гафтонюка Віктора Тимофійовича щодо конституційності пункту 1 частини п’ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – Кодекс).

Під час засідання було поінформовано, що зазначені конституційні скарги були об’єднані в одне конституційне провадження, оскільки стосуються ідентичного питання. Суддями-доповідачами у цій справі є Віктор Городовенко, Василь Лемак, Віктор Кичун та Петро Філюк.

Оскільки в даному об’єднаному провадженні відкрита частина за конституційною скаргою Гафтонюка В.Т. раніше не проводилася, суддя-доповідач Віктор Кичун на засіданні виклав її зміст та обґрунтування заявника.

Суддя повідомив, що Гафтонюк В.Т. у вересні 2025 року звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на відповідність Конституції України окремий припис пункту 1 частини п’ятої статті 361 Кодексу, згідно з яким перегляд судового рішення за виключними обставинами у зв’язку зі встановленням неконституційності закону можливий лише за умови „якщо рішення суду ще не виконане“.

Як зазначалося, Гафтонюк В.Т. є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У 2023 році він ініціював судовий спір щодо протиправності обмеження його пенсії максимальним розміром. Суди першої та апеляційної інстанцій позовні вимоги задовольнили, визнавши такі обмеження незаконними. Проте Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду постановою від 15 листопада 2023 року ці рішення скасував та ухвалив нове судове рішення, яким повністю відмовив заявникові у задоволенні позову.

Згодом, враховуючи наявність рішень Конституційного Суду України щодо аналогічних питань соціального захисту „чорнобильців“, заявник звернувся до Верховного Суду із заявою про перегляд його справи за виключними обставинами. Однак ухвалою від 29 липня 2025 року Верховний Суд відмовив у задоволенні цієї заяви. У своєму рішенні суд зазначив, що оскільки постановою від 15 листопада 2023 року у задоволенні позову було відмовлено, вона не передбачає примусового виконання, а отже, не відповідає критерію статті 361 Кодексу щодо „невиконаного рішення“.

На переконання заявника, оспорюваний припис Кодексу суперечить низці норм Конституції України та породжує очевидну нерівність між учасниками судового процесу, позбавляє права на судовий захист та перегляд справи тих осіб, у справах яких суди застосували неконституційні закони, але формально відмовили у позові, оскільки такі рішення не підлягають „виконанню“ у розумінні виконавчого провадження.

Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Участь у пленарному засіданні взяли суб’єкти права на конституційну скаргу Володимир Тимошенков, Оксана Тимошенкова та представник Президента України в Конституційному Суді України Сергій Дембовський.

