Як декларувати успадковану квартиру до оформлення спадщини

Що робити, якщо рік добігає кінця, час подавати декларацію, а спадщина юридично ще не оформлена.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі смерті одного зі співвласників нерухомості майно в декларації продовжує відображатися за старими даними до державної реєстрації спадщини.

Офісі доброчесності НАЗК надав роз’яснення щодо декларування нерухомості у випадках, коли спадщина ще не оформлена юридично.

Проблемні ситуації часто виникають із квартирами чи будинками, які переходять у спадок після смерті одного зі співвласників.

У відомстві навели приклад, коли квартира належала подружжю на праві спільної власності. Після смерті одного зі співвласників у помешканні продовжують проживати дружина — суб’єкт декларування — та донька, яка є спадкоємицею. Рік добігає кінця, час подавати декларацію, а спадщина юридично ще не оформлена.

У НАЗК наголосили, що головне правило нерухомості в декларації – об’єкти, які потребують перереєстрації права власності (як-от успадковані квартири), для цілей декларування вважаються вашими лише після державної реєстрації такого права.

Поки ви не завершили процедуру в нотаріуса та не внесли дані до Державного реєстру речових прав, юридичний статус майна залишається незмінним.

Як заповнити Розділ 3 «Об’єкти нерухомості» у цьому кейсі:

Оскільки оформлення спадщини станом на 31 грудня ще не відбулося, об’єкт продовжує вважатися спільною власністю у тому ж складі, який існував до сумної події.

У декларації матері (суб'єкта декларування) цей запис виглядатиме так:

Власність: зазначаються ДВА співвласники – сама декларантка та померла особа. Так, це може здатися психологічно некомфортним або нелогічним, але з погляду записів у реєстрах це єдиний правильний шлях до моменту переоформлення документів, пояснюють у НАЗК.

Користування: обов'язково додається запис про право користування (фактичне проживання) доньки, оскільки вона там мешкає, але її право власності як спадкоємиці ще не зареєстровано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.