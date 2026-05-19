Як декларувати успадковану квартиру до оформлення спадщини
У разі смерті одного зі співвласників нерухомості майно в декларації продовжує відображатися за старими даними до державної реєстрації спадщини.
Офісі доброчесності НАЗК надав роз’яснення щодо декларування нерухомості у випадках, коли спадщина ще не оформлена юридично.
Проблемні ситуації часто виникають із квартирами чи будинками, які переходять у спадок після смерті одного зі співвласників.
У відомстві навели приклад, коли квартира належала подружжю на праві спільної власності. Після смерті одного зі співвласників у помешканні продовжують проживати дружина — суб’єкт декларування — та донька, яка є спадкоємицею. Рік добігає кінця, час подавати декларацію, а спадщина юридично ще не оформлена.
У НАЗК наголосили, що головне правило нерухомості в декларації – об’єкти, які потребують перереєстрації права власності (як-от успадковані квартири), для цілей декларування вважаються вашими лише після державної реєстрації такого права.
Поки ви не завершили процедуру в нотаріуса та не внесли дані до Державного реєстру речових прав, юридичний статус майна залишається незмінним.
Як заповнити Розділ 3 «Об’єкти нерухомості» у цьому кейсі:
Оскільки оформлення спадщини станом на 31 грудня ще не відбулося, об’єкт продовжує вважатися спільною власністю у тому ж складі, який існував до сумної події.
У декларації матері (суб'єкта декларування) цей запис виглядатиме так:
Власність: зазначаються ДВА співвласники – сама декларантка та померла особа. Так, це може здатися психологічно некомфортним або нелогічним, але з погляду записів у реєстрах це єдиний правильний шлях до моменту переоформлення документів, пояснюють у НАЗК.
Користування: обов'язково додається запис про право користування (фактичне проживання) доньки, оскільки вона там мешкає, але її право власності як спадкоємиці ще не зареєстровано.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.