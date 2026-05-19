Мінімальна зарплатня військовослужбовців становитиме 30 тисяч гривень, — Головнокомандувач ЗСУ Сирський

18:50, 19 травня 2026
За словами Олександра Сирського, зміни можуть почати діяти вже з червня.
Мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України планують встановити на рівні від 30 тисяч гривень. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, окремо передбачатимуться доплати для військових, які беруть участь в активних бойових діях.

«Мінімальний рівень грошового забезпечення — 30 тисяч. Буде. А далі — доплати для категорій, які беруть участь в активних бойових діях», — зазначив Сирський.

Він уточнив, що йдеться насамперед про військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, штурмових бригад та підрозділів морської піхоти. За словами головнокомандувача, саме на цих посадах наразі спостерігається нестача особового складу.

Сирський зазначив, що нова система має створити додаткову мотивацію для військових.

Також він повідомив, що після ухвалення відповідних змін буде визначено формулу розрахунку виплат.

«Всі цифри будуть визначатися Генеральним штабом. І все це, знову ж таки, пов’язане з рівнем мобілізації і ситуацією на полі бою», — сказав головнокомандувач.

За його словами, якщо відповідний проєкт буде схвалений, зміни можуть запрацювати вже після завершення травня.

«Нам завдання Верховної Головнокомандної Ради — до кінця травня місяця. Якщо цей проєкт буде прийнятий, схвалений, то ті зміни запрацюють і цей процес буде вже незворотним», — додав Сирський.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск масштабної реформи Збройних Сил України, яка має розпочатися вже у червні.

