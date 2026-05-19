  1. В Україні

У Києві запровадять знижки на місячні проїзні – вартість поїздки не перевищить 24 гривні

18:29, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У КМДА повідомили про оновлену систему місячних квитків у громадському транспорті з диференційованими тарифами залежно від кількості поїздок.
У Києві запровадять знижки на місячні проїзні – вартість поїздки не перевищить 24 гривні
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві пасажири, які регулярно користуються міським громадським транспортом, зможуть купувати місячні проїзні квитки зі зниженою вартістю однієї поїздки. Про це повідомили в КМДА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У межах місячних проїзних, що діють у комунальному транспорті столиці — автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері — вартість однієї поїздки залежить від кількості включених у квиток поїздок. Чим більший пакет, тим нижча ціна однієї поїздки.

Згідно з оприлюдненими даними, встановлено такі варіанти місячних проїзних:

  • 46 поїздок — 1088 грн (23,65 грн за одну поїздку);
  • 62 поїздки — 1463 грн (23,60 грн за одну поїздку);
  • 92 поїздки — 2156 грн (23,43 грн за одну поїздку);
  • 124 поїздки — 2888 грн (23,29 грн за одну поїздку).

У КМДА зазначили, що для пасажирів, які постійно користуються громадським транспортом, продовжує діяти прогресивна система знижок через місячні проїзні. Вона передбачає диференційовану вартість поїздок залежно від обсягу придбаного пакета та фактично повторює чинний підхід до формування тарифів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві хочуть встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Мова йде про трамваї, тролейбуси, автобуси, метро. Також у столиці планують запровадити квиток на проїзд за 60 грн з пересадками на 90 хвилин. Таким чином, безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн. Така вартість місячного проїзного є вищою, ніж, зокрема, безлімітного проїзного у Німеччині, який у перерахунку коштує близько 3235 грн.

Кияни вимагають пільговий проїзд для ВПО, родин військових, медиків і вчителів після анонсу нових тарифів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА транспорт ціни

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд підвищив гранти для бізнесу до 2,5 млн гривень і змінив правила їх отримання

Кабмін ухвалив постанову, якою оновлено механізм державної грантової підтримки бізнесу та затверджено новий Порядок надання грантів на започаткування або масштабування власної справи.

Велика Палата ВС вирішить, чи можна стягувати мільйонні борги за електроенергію на ТОТ

ВС поставив під сумнів можливість використання даних комерційного обліку, сформованих на ТОТ, для стягнення заборгованості за небаланси електроенергії.

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення для судді Людмили Салтан, яку ВАКС засудив за хабар

ВРП не задовольнила скаргу судді, змінивши лише юридичну аргументацію рішення

Верховний Суд пояснив, як розрахувати середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні

Верховний Суд актуалізував формулу розрахунку компенсацій за несвоєчасну індексацію грошового забезпечення.

Запис був, але прийом не відбувся: ВРП відмовилась відкривати провадження щодо голови ДСА через збій відеозв’язку

Вища рада правосуддя пояснила рішення технічним збоєм у системі відеозв’язку та відсутністю підстав для дисциплінарного провадження щодо керівника ДСА України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]