У Києві запровадять знижки на місячні проїзні – вартість поїздки не перевищить 24 гривні

У КМДА повідомили про оновлену систему місячних квитків у громадському транспорті з диференційованими тарифами залежно від кількості поїздок.

У Києві пасажири, які регулярно користуються міським громадським транспортом, зможуть купувати місячні проїзні квитки зі зниженою вартістю однієї поїздки. Про це повідомили в КМДА.

У межах місячних проїзних, що діють у комунальному транспорті столиці — автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері — вартість однієї поїздки залежить від кількості включених у квиток поїздок. Чим більший пакет, тим нижча ціна однієї поїздки.

Згідно з оприлюдненими даними, встановлено такі варіанти місячних проїзних:

46 поїздок — 1088 грн (23,65 грн за одну поїздку);

62 поїздки — 1463 грн (23,60 грн за одну поїздку);

92 поїздки — 2156 грн (23,43 грн за одну поїздку);

124 поїздки — 2888 грн (23,29 грн за одну поїздку).

У КМДА зазначили, що для пасажирів, які постійно користуються громадським транспортом, продовжує діяти прогресивна система знижок через місячні проїзні. Вона передбачає диференційовану вартість поїздок залежно від обсягу придбаного пакета та фактично повторює чинний підхід до формування тарифів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві хочуть встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Мова йде про трамваї, тролейбуси, автобуси, метро. Також у столиці планують запровадити квиток на проїзд за 60 грн з пересадками на 90 хвилин. Таким чином, безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн. Така вартість місячного проїзного є вищою, ніж, зокрема, безлімітного проїзного у Німеччині, який у перерахунку коштує близько 3235 грн.

Кияни вимагають пільговий проїзд для ВПО, родин військових, медиків і вчителів після анонсу нових тарифів.

