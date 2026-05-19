  1. В Украине

В Киеве ввели скидки на месячные проездные — стоимость поездки не превысит 24 гривны

18:29, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В КГГА сообщили об обновленной системе месячных билетов в общественном транспорте с дифференцированными тарифами в зависимости от количества поездок.
В Киеве ввели скидки на месячные проездные — стоимость поездки не превысит 24 гривны
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве пассажиры, которые регулярно пользуются городским общественным транспортом, смогут покупать месячные проездные билеты со сниженной стоимостью одной поездки. Об этом сообщили в КГГА.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В рамках месячных проездных, действующих в коммунальном транспорте столицы — автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере — стоимость одной поездки зависит от количества включенных в билет поездок. Чем больше пакет, тем ниже цена одной поездки.

Согласно обнародованным данным, установлены следующие варианты месячных проездных:

  • 46 поездок — 1088 грн (23,65 грн за одну поездку);
  • 62 поездки — 1463 грн (23,60 грн за одну поездку);
  • 92 поездки — 2156 грн (23,43 грн за одну поездку);
  • 124 поездки — 2888 грн (23,29 грн за одну поездку).

В КГГА отметили, что для пассажиров, которые постоянно пользуются общественным транспортом, продолжает действовать прогрессивная система скидок через месячные проездные. Она предусматривает дифференцированную стоимость поездок в зависимости от объема приобретенного пакета и фактически повторяет действующий подход к формированию тарифов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о трамваях, троллейбусах, автобусах, метро. Также в столице планируют ввести билет на проезд за 60 грн с пересадками на 90 минут. Таким образом, безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн. Такая стоимость месячного проездного выше, чем, в частности, безлимитного проездного в Германии, который в пересчете стоит около 3235 грн.

Киевляне требуют льготного проезда для ВПЛ, семей военнослужащих, медиков и учителей после объявления о новых тарифах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА транспорт цены

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Запись была, но прием не состоялся: ВСП отказался открывать производство в отношении главы ГСА из-за сбоя видеосвязи

Высший совет правосудия объяснил решение техническим сбоем в системе видеосвязи и отсутствием оснований для дисциплинарного производства в отношении руководителя ГСА Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]