В Киеве ввели скидки на месячные проездные — стоимость поездки не превысит 24 гривны

В КГГА сообщили об обновленной системе месячных билетов в общественном транспорте с дифференцированными тарифами в зависимости от количества поездок.

В Киеве пассажиры, которые регулярно пользуются городским общественным транспортом, смогут покупать месячные проездные билеты со сниженной стоимостью одной поездки. Об этом сообщили в КГГА.

В рамках месячных проездных, действующих в коммунальном транспорте столицы — автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере — стоимость одной поездки зависит от количества включенных в билет поездок. Чем больше пакет, тем ниже цена одной поездки.

Согласно обнародованным данным, установлены следующие варианты месячных проездных:

46 поездок — 1088 грн (23,65 грн за одну поездку);

62 поездки — 1463 грн (23,60 грн за одну поездку);

92 поездки — 2156 грн (23,43 грн за одну поездку);

124 поездки — 2888 грн (23,29 грн за одну поездку).

В КГГА отметили, что для пассажиров, которые постоянно пользуются общественным транспортом, продолжает действовать прогрессивная система скидок через месячные проездные. Она предусматривает дифференцированную стоимость поездок в зависимости от объема приобретенного пакета и фактически повторяет действующий подход к формированию тарифов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о трамваях, троллейбусах, автобусах, метро. Также в столице планируют ввести билет на проезд за 60 грн с пересадками на 90 минут. Таким образом, безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн. Такая стоимость месячного проездного выше, чем, в частности, безлимитного проездного в Германии, который в пересчете стоит около 3235 грн.

