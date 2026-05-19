Во Львове открыли Центр защиты прав человека — количество обращений к омбудсмену в регионе выросло на 248%

17:26, 19 мая 2026
Новый правозащитный центр стал 13-м в Украине и призван ускорить рассмотрение обращений граждан, в частности военнослужащих и семей пропавших без вести.
Фото: suspilne.media
Во Львове открыли новый Центр защиты прав человека, который будет работать как современное правозащитное пространство для граждан. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

По его словам, это уже 13-й региональный центр такого формата в Украине, созданный в рамках реформы децентрализации института Омбудсмена.

В 2025 году в Офис омбудсмена во Львовской области обратились 6 592 человека, что на 248% больше, чем в 2022 году. Чаще всего обращаются военные, ветераны, семьи военнопленных и пропавших без вести.

«Такая динамика свидетельствует об одном: людям нужно место, где их услышат и помогут», – отметил Лубинец.

По его словам, новый центр предполагает работу в формате открытого пространства с отдельными зонами для приема граждан, встреч с представителями гражданского общества и работы с экспертами над изменениями в законодательстве. Также в центре планируют обсуждать системные проблемы, которые поступают от заявителей.

Лубинец также подчеркнул, что во время встреч с семьями военнопленных и пропавших без вести поднимались проблемы бюрократических процедур, длительного получения справок, сложностей с социальными выплатами, верификацией данных и результатов ДНК-экспертиз.

По его словам, новые центры должны позволить оперативнее реагировать на такие случаи: от момента обращения до передачи информации в соответствующие органы может пройти не несколько месяцев, а гораздо меньше времени, в частности, даже один день в случае выявления системной проблемы.

В планах — расширение сети центров по всей Украине до конца 2026 года.

