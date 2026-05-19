Во Львове открыли Центр защиты прав человека — количество обращений к омбудсмену в регионе выросло на 248%

Новый правозащитный центр стал 13-м в Украине и призван ускорить рассмотрение обращений граждан, в частности военнослужащих и семей пропавших без вести.

Во Львове открыли новый Центр защиты прав человека, который будет работать как современное правозащитное пространство для граждан. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

По его словам, это уже 13-й региональный центр такого формата в Украине, созданный в рамках реформы децентрализации института Омбудсмена.

В 2025 году в Офис омбудсмена во Львовской области обратились 6 592 человека, что на 248% больше, чем в 2022 году. Чаще всего обращаются военные, ветераны, семьи военнопленных и пропавших без вести.

«Такая динамика свидетельствует об одном: людям нужно место, где их услышат и помогут», – отметил Лубинец.

По его словам, новый центр предполагает работу в формате открытого пространства с отдельными зонами для приема граждан, встреч с представителями гражданского общества и работы с экспертами над изменениями в законодательстве. Также в центре планируют обсуждать системные проблемы, которые поступают от заявителей.

Лубинец также подчеркнул, что во время встреч с семьями военнопленных и пропавших без вести поднимались проблемы бюрократических процедур, длительного получения справок, сложностей с социальными выплатами, верификацией данных и результатов ДНК-экспертиз.

По его словам, новые центры должны позволить оперативнее реагировать на такие случаи: от момента обращения до передачи информации в соответствующие органы может пройти не несколько месяцев, а гораздо меньше времени, в частности, даже один день в случае выявления системной проблемы.

В планах — расширение сети центров по всей Украине до конца 2026 года.

