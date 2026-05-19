Не статус, а конкретные действия – Верховный Суд разъяснил пределы ответственности за «преступное влияние»

ККС ВС подчеркнул, что уголовная ответственность за преступное влияние наступает только за доказанные действия, а не за саму принадлежность к криминальной среде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 255-1 УК Украины (установление или распространение преступного влияния), образуют действия лица, направленные на умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния, а не сам по себе факт пребывания лица в определенном статусе в преступной среде. Такие выводы сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела № 676/1013/23

В рамках данного уголовного производства суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 255-1 УК Украины за установление и распространение преступного влияния на территории г. Каменца-Подольского Хмельницкой области с целью поддержания воровских традиций, материального обеспечения и координации преступной деятельности, осуществления контроля за преступной деятельностью групп и лиц, причастных к совершению на территории района уголовных правонарушений. В кассационной жалобе защитник утверждал об отсутствии в действиях подзащитного состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 255-1 УК Украины, ведь сам по себе факт пребывания лица в определенном статусе и/или отнесение себя к определенной общине не является деянием в его уголовно-правовом значении, что давало бы основания считать статус или принадлежность лица к определенной общине уголовным правонарушением.

Позиция ККС ВС

Оставив без изменения решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что признаки умышленного установления или распространения в обществе преступного влияния устанавливаются судами в соответствии с характером совершенного деяния и объективно-предметными условиями его совершения на основании установленных судом фактических обстоятельств уголовного правонарушения, подтвержденных надлежащими и допустимыми доказательствами. Уголовным правонарушением является деяние, совершенное субъектом уголовного правонарушения. Статьями 255, 255-1 УК Украины предусмотрена ответственность именно за такие деяния, в них не упоминается о самом по себе факте нахождения лица в определенном статусе, а речь идет о совершении соответствующим лицом предусмотренных законом действий.

В соответствии со ст. 255 УК Украины под преступным влиянием в этой статье и статьях 255-1, 255-3 УК Украины следует понимать любые действия лица, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям способствует, побуждает, координирует или оказывает иное влияние на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности. Пределами преступного влияния, в понимании ст. 255-1 УК Украины, являются фактическая сфера и объем действий лица, которые уголовным законом расцениваются как уголовно противоправные.

Как следует из материалов дела, осужденный следил за соблюдением правил поведения в соответствии с «воровскими законами» и «криминальными традициями» и обеспечивал их соблюдение; обеспечивал неукоснительный контроль за выполнением определенных им правил, обязанностей; осуществлял сбор и распределение средств, в том числе полученных преступным путем, обеспечивал наполнение фонда взаимопомощи в преступной среде и поддержку лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона и взятых под стражу в СИЗО; разрешал споры, возникавшие между лицами с точки зрения неписаных «воровских законов». На основании анализа приведенных обстоятельств апелляционный суд пришел к мотивированному выводу о том, что осужденный устанавливал и распространял преступное влияние в обществе, в его действиях усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 255-1 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.